Gortázar confía en que la economía resista el parón político y pide vigilar la deuda

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, se ha mostrado confiado en la resistencia de la economía pese a abrirse un periodo de incertidumbre política tras el resultado de las últimas elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio. "Tenemos que normalizar una situación que puede no gustarnos", ha insistido Gortázar que ha recordado que en el pasado, con situaciones parecidas, como fueron los años 2016 y 2019 la economía española creció.

Durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados semestrales, donde el banco ha obtenido un beneficio de 2.137 millones de euros, lo que supone una mejora del 35,8% más que hace un año, Gortázar a preguntas de los periodistas ha señalado que "no me toca entrar en cuestiones políticas", pero sí que ha hecho un repaso sobre las decisiones que sí debería tomar a nivel económico. "Tenemos un crecimiento mayor que la Unión Europea y una inflación menor, por lo que debe ser una prioridad mantener este crecimiento positivo". Al respecto, los fondos europeos, Next Generation, va a ayudar a lograrlo. Gortázar cree que debería mejorar productividad y llevar a cabo reformas estructurales.

Sobre el impuesto extraordinario al sector y el temor de que se convierta en permanente por la presentación de unos resultados muy abultados, Gortázar ha recordado que el tipo impositivo que paga el banco es del 40%. También ha insistido que los resultados son fruto de la normalización de los tipos de interés y no habría que penalizar a la banca. "La banca sigue siendo teniendo baja rentabilidad y los resultados vienen por la recuperación de los tipos de interés. Un país económicamente sano tiene que tener una banca fuerte rentable", ha señalado. El banquero ha pedido un "debate sereno sobre el sector y sobre el impuesto" y ha recordado que el gravamen al sector no está articulado conforme al ordenamiento jurídico.

Gortázar también ha señalado que hay mantener un control del déficit y la deuda para evitar que la prima de riesgo, que durante la crisis de deuda se disparó, se mantenga en niveles bajos, especialmente ahora que no se cuenta con el soporte del BCE.

Euríbor a la baja y se acerca al coste del capital

Esta fortaleza de la economía que señalaba Gortázar al principio también explica el menor número de solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas. En su opinión, la resistencia del empleo está detrás de que los ciudadanos sigan pagando sus hipotecas. Una situación que considera Gortázar, ya que la subida del euríbor se frenará el próximo año. "El euríbor no llegará al 3,5% este año y a partir de la segunda mitad del próximo año estaremos viendo repreciaciones negativas de las hipotecas".

Gortázar ha descartado revisar el plan estratégico, de momento, y mantiene los objetivos de ROTE por encima del 12% para el próximo año, un nivel que ya está en el 12%, aún así, todavía está lejos para cubrir el coste de capital, que los analistas lo sitúan en el 11,5% y el mercado en el 12,5%, mientras que el ROE del banco a cierre del semestre fue del 10,8%. Gortázar ha señalado que todavía queda recorrido en los próximos trimestres porque todavía queda cartera de crédito por repreciar.

En cuanto al impacto en la remuneración de las reservas mínimas por parte del BCE, el consejero delegado de Caixabank calcula que será de 145 millones de euros, que impactará en su margen financiero.