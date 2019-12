El 'truco' de Alibaba o cómo ganar más de 34.000 millones de euros en un solo día

El 11 del 11 es la fecha más grande para el comercio electrónico a nivel mundial y Alibaba ha vuelto a batir su propio récord con unas ventas de 34.400 millones de euros (38.400 millones de dólares) en un día, como han confirmado a La Información fuentes de la empresa. El grupo fundado por Jack Ma ganó un 23,6% más durante la última edición del 'Black Friday chino', superando con comodidad los 27.800 millones de 2018.

El grupo vio la oportunidad en 2009 de ofrecer un gran número de productos a un precio reducido con motivo del día del soltero en China, fecha en la que se celebra a las personas que no tienen pareja en el país asiático. Desde entonces, el gigante de las ventas 'online' no ha hecho más que ofrecer mejores descuentos y más productos con cada edición. Sin embargo, no fue hasta el año 2014 cuando Alibaba lanzó su día de ofertas a nivel global y dio el gran salto que le ha dado mejores resultados cada año. En su estreno mundial, la compañía registró una cifra de 6,8 millones de órdenes.

Cinco años después, este fenómeno supera a las más grandes citas de las compras por internet como el Black Friday y el Cyber Monday de Amazon y en 19 horas el grupo asiático había batido la marca conseguida el año anterior.

Un 23,6% más que en 2018

Desde AliExpress España señalan que parte del éxito de la más reciente edición del 11/11 se debe a que cada vez emplean más canales para atraer a los clientes como los sorteos en directo y la aplicación de nuevas tecnologías. Además, cada año ofrecen un catálogo mas amplio y variado, con productos internacionales. En la sede de la compañía en España comentan que ahora la entidad apunta a establecerse más en el mercado europeo. Buscan hacerle hueco a un nuevo modelo de negocio parecido al que tienen actualmente en China, mucho más integrado y tecnológico que el que se ve en Europa actualmente.

Sin embargo, AliExpress en España sí que ha encontrado un mercado importante. Estela Ye, directora de la entidad para España y Portugal, destaca que el país desde 2018 ocupa el segundo puesto en número de ventas solo por detrás de Rusia. La directora desglosa que la lista de productos estuvo encabezada por los smartphones y la electrónica de consumo, los artículos relacionados con los deportes y distintos objetos para el hogar.

España, el laboratorio europeo del gigante chino

Ye señala que 2019 ha sido un "año clave" para la filial española de AliExpress, empresa que forma parte del conglomerado asiático. La apuesta del grupo de e-commerce en España se consolidó con la apertura de las dos primeras tiendas físicas de la marca en el continente europeo, que ahora servirán de "campo de pruebas" para analizar el siguiente paso a tomar.

Aunque desde la entidad no han querido detallar si abrirán más tiendas físicas, la directora asegura que España ha resultado estratégica para desarrollar la hoja de ruta europea de la marca. Tanto es así que en 2020 invertirán 5 millones de euros en el país para impulsar la venta en línea de las pequeñas y medianas empresas españolas.

En el marco de este programa de la entidad confirma que ya cuenta con "cientos" de empresas y señala que ha alcanzado un acuerdo con Correos, un "buen partner" para apoyar las exportaciones de la empresa en Europa y Rusia. Además, la multinacional se ha aliado con el Sabadell para el uso de su 'app' para autónomos, así como con la firma española BigBuy, líder en 'dropshipping', de cara a mejorar la cadena de suministro.