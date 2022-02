Unicaja potenciará la alianza con Play Station para rentabilizar a los 'gamers'.

Unicaja Banco da un paso al frente y tratará de sacar partido a la alianza con PlayStation heredada de Liberbank. Lejos de deshacer el acuerdo tras la fusión, la entidad malagueña trabaja en un plan para rentabilizar este nicho de mercado dado el alto potencial que presenta. El grupo quiere reforzar los lazos con la marca de consolas para crear una gran comunidad de 'gamers' de los que poder obtener un beneficio cada vez mayor y para ello tiene a un equipo ya preparando su próxima estrategia y definiendo los nuevos objetivos, según han confirmado fuentes de la entidad a La Información.

El banco y PlayStation no descartan realizar aportaciones de capital en función de cómo se desarrolle este proyecto. No obstante, todavía se encuentra en una fase muy embrionaria y no está previsto que Unicaja Banco empiece a desarrollar acciones concretas hasta pasados los próximos meses. Previsiblemente esperará a haber completado la fase más delicada de su fusión con la entidad asturiana: la migración tecnológica. Una vez se produzca la integración informática, lo que ocurrirá si todo sale bien antes de verano, y se haya dejado atrás cualquier complejidad operativa, el plan podrá desarrollarse a toda potencia.

Su intención es acometer una vuelta a la imagen del proyecto más limitado que Liberbank tenía entre sus manos y, de hecho, acaba de registrar la marca BGamer, encontrándose a la espera de que la Oficina Española de Patentes le otorgue el visto bueno. Además de financiar la adquisición de consolas y otros productos relacionados, así como dispensar tarjetas de débito y de crédito, el grupo quiere ampliar su oferta con nuevos servicios financieros y de seguros. El banco no descarta incluso aprovechar esta nueva plataforma que está gestando, que se erigirá como una gran banca abierta, en avanzar en términos de metaverso.

Los usuarios que trajo Liberbank de su tarjeta PlayStation pasarán automáticamente a esta nueva comunidad donde podrán beneficiarse de las nuevas ventajas. Los últimos datos oficiales referidos a septiembre de 2020 apuntaban a una base de unos 22.000 clientes. Sin embargo, en los últimos meses habría experimentado un aumento a razón de unos 3.000, hasta situarse alrededor de los 25.000. La intención es multiplicar estos números para sacar frutos de un nicho con tantas posibilidades y en el que ninguna entidad española ha entrado con tal contundencia.

Unicaja quiere apostar por las alianzas con socios de referencia para construir su ecosistema digital, que todavía tiene mucha capacidad de mejora

Unicaja Banco quiere apostar con fuerza por el poder de las alianzas con intención de construir un ecosistema digital, adquirir clientes atractivos y proporcionar una oferta de productos holística. Con PlayStation busca replicar un sistema similar al de Imagin, de CaixaBank, pero enfocado en un nicho muy concreto. Se trata de una fórmula con la que pretende conseguir una gran fidelidad bajo un modelo totalmente digital, aunque diferente al de un banco online como puede ser el de Santander: Openbank.

El pasado 10 de diciembre, Unicaja Banco presentó su nuevo Plan Estratégico para el periodo comprendido entre 2022 y 2024. Algunas de sus prioridades son la mayor especialización para acelerar la actividad comercial, la mejora de la eficiencia a través de la excelencia operativa, la gestión avanzada del riesgo con un perfil conservador o la mejora y el aumento de las capacidades de la banca digital. El refuerzo de esta alianza le guía en la consecución de estos objetivos.

De hecho, tratará de promover el aumento de sus capacidades digitales en toda su actividad, apoyando el desarrollo del negocio en un modelo de banca abierta con socios de referencia como Play Station e incluso el Real Madrid. La idea del grupo es ofrecer a los clientes procesos 'end to end' que permitan contratar todos los productos por canales a distancia. Para Unicaja Banco, la atención remota es una de las acciones en curso de mayor valor y con mayor capacidad de mejora y generación de valor en los próximos ejercicios.