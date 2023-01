El unicornio español Fever desvela a la SEC una ronda de más de 64 millones

Un año después de convertirse en unicornio, Fever recauda de nuevo una ronda relevante. La plataforma online de ocio desvela ante el regulador bursátil estadounidense (SEC) la ampliación de 70 millones de dólares (unos 65 millones al cambio actual) en la que han participado, según el mismo folleto, una docena de socios. La compañía dio entrada en la última ronda de enero de 2022 al brazo inversor de Goldman Sachs, que lideró la transacción, en la que también participó Atresmedia. El movimiento se suma al que ha completado Wallapop.

Tradicionalmente esta startup española, que tiene su matriz en Estados Unidos, publica sus operaciones de capital en la SEC estadounidense. Lo hizo en la de enero de 2022 y, como era previsible, lo hace ahora. En el documento, consultado por La Información, se establece la fecha de la primera venta de acciones en el día 11 de enero. Aunque ha sido esta semana cuando se ha ejecutado la presentación formal firmada por el consejero delegado, Ignacio Bachiller.

En concreto, la ampliación total es de 70 millones de dólares (65 millones de euros). Eso sí, a fecha de la presentación del folleto, se han cubierto por los inversores 68,4 millones quedando 1,5 millones pendientes que, con toda probabilidad, se alcanzarán. No se especifica cuáles son los inversores que participan, aunque sí que apunta que le han apoyado una docena de socios. No hay cambios en el consejo de administración, por lo que queda claro que no hay ningún líder externo más allá de Goldman Sachs, Atresmedia y el resto de fondos. Todo apunta a que se trata de una ampliación principalmente interna cubierta por accionistas actuales.

Esta nueva inyección llega un año después de haber levantado una cantidad muy relevante que colocó a la empresa como un nuevo unicornio español. Comunicó que había logrado 227 millones de dólares (la notificación a la SEC establecía 221 millones). Irrumpió de manera relevante Goldman Sachs, a través de su brazo inversor de 'private equity' (GS Growth Equity) con el que ha invertido en compañías como Carta, Docplanner o Wolt. También aterrizaron dos fondos especializados en el sector del consumo y los medios como Alignment Growth y Goodwater Capital.

En el consejo de administración de la compañía se mantienen como consejeros cabezas visibles de esos accionistas relevantes. Por Alignment Growth está Kevin Tsujihara, quien fuera consejero delegado de Warner y que dimitió en 2019 por un escándalo sexual. En el caso de Goldman Sachs está Stephen Kerns y en nombre de GoodWater Capital se sitúa Hatim Khetty. Por parte de Atresmedia se sitúa Javier Nuche, el responsable de la división de diversificación del grupo de medios dueño de La Sexta o Antena 3.

Para Atresmedia, Fever es una de sus principales apuestas. Como el mismo grupo admite en su informe anual de 2021, entró a través de la fórmula conocida como 'media for equity', es decir, publicidad a cambio de acciones. Posteriormente fue aportando más capital directo para ir manteniendo posiciones. Tras la ronda de principios de 2022, el grupo atesoraba algo más de un 10% del capital social sobre una base totalmente diluida, una vez consideradas las opciones y planes sobre acciones otorgados al equipo directivo. Esta posición tiene un valor, según esa última valoración que se fijó, en torno a los 100 millones.

El modelo de negocio de la compañía dirigida por Bachiller desde el año 2015 se basa en la comercialización de eventos de ocio, tanto propios como de terceros. La propia Atresmedia aseguraba en sus cuentas anuales de 2021 que la empresa ha experimentado "un crecimiento muy significativo" en los últimos años tanto en ventas como en expansión geográfica. El progresivo desbloqueo de las restricciones a la movilidad tras el estallido de la Covid ha contribuido a una cierta mejora.

La matriz tiene sede en Estados Unidos pero la filial española cuenta con una plantilla relevante que en el arranque del año pasado era de más de 600. La filial registraba unos ingresos de 28,3 millones, el doble que un año antes. Este volumen de negocio corresponde en más del 90% a refacturaciones a la matriz americana, pero refleja un fuerte incremento. Recibió una inspección de Hacienda que firmó en conformidad implicó el desembolso de 2,6 millones en IVA e Impuesto sobre Sociedades por las comisiones cobradas como intermediario entre organizador de los eventos y clientes finales.

Los unicornios suman capital

Esta nueva ronda de Fever se suma a la que se ejecutó por parte de Wallapop de 81 millones, firmada a finales del año pasado y aportada principalmente por el gigante coreano Naver a través de su fondo de capital riesgo Korelya. Esta ampliación, que implica una valoración ligeramente al alza pero sólo por la entrada del dinero nuevo, se firmó más como una extensión de la firmada en 2021 y servirá para dar gasolina suficiente con la que aguantar un inestable año 2023 par ala inversión en este tipo de compañías.

Este tipo de transacciones como la de Wallapop se están haciendo más comunes en este momento de ciertas dudas de los inversores de capital riesgo especializados en startups. Las compañías buscan asegurar su caja. Se apuesta por no salir al mercado a levantar nueva ronda con socios nuevos, con valoraciones a examen, y se opta por rondas internas, extensiones o notas que se convierten en acciones a futuro.