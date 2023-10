En venta el grupo periodístico británico Telegraph y la revista The Spectator

El grupo periodístico británico Telegraph Media Group Ltd, dueño de la cabecera Telegraph, y la revista The Spectator han sido puestos en venta este viernes, tras la quiebra de los anteriores propietarios, la millonaria familia Barclay. Los consejos de administración de ambas empresas, editoras de las cabeceras The Daily Telegraph y The Sunday Telegraph y del semanario fundado en 1828, respectivamente, han confirmado en un comunicado que los administradores han iniciado la puja para hallar a los próximos dueños.

De acuerdo con los analistas, el grupo Telegraph, cuyos medios son referencia para el Partido Conservador británico, podría alcanzar unos 500 millones de libras (572 millones de euros), mientras que The Spectator, también de derechas y que previamente dirigió el ex primer ministro Boris Johnson, podría llegar a los 70 millones (80 millones de euros).

Candidatos

Entre los contendientes confirmados por estas publicaciones de tendencia conservadora figuran el grupo editorial alemán Axel Springer; el propietario del británico Daily Mail; el gigante de la prensa regional National World y uno de los inversores en el nuevo canal británico de televisión GB News, Paul Marshall.

Otros posibles interesados son, según la prensa, el exinversor de Le Monde Daniel Křetínský; el magnate propietario de News Corp., Rupert Murdoch, y el exresponsable de Mail Online Martin Clarke.

El británico Lloyds Banking Group tomó el control del periódico y de la revista el pasado verano tras una larga disputa con la familia propietaria por deudas impagadas de más de 1.000 millones de libras (1.145 millones de euros), destaca EFECOM.

El inicio del proceso de venta se produce después de varios meses de trabajo preparatorio de los consultores de Lloyds, AlixPartners y Lazard.