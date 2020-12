Warner Bros. estrenará sus películas en cines y streaming al mismo tiempo.

Terremoto en Hollywood. El gigante de la producción Warner Bros. ha anunciado que estrenará las 17 películas contempladas para 2021 en cines y streaming al mismo tiempo. Así, los 'fans' de su cinta que no deseen acudir a las salas no tendrán que esperar semanas para ver las producciones en su plataforma HBO Max.

El estudio adoptó esta medida por las dificultades que está produciendo la pandemia de coronavirus a la hora de exhibir sus producciones en las salas de cine convencionales. Hace unas semanas, Warner Bros. ya había anunciado que iba a estrenar 'Wonder Woman 1984' en diciembre al mismo tiempo en HBO Max y en los cines.

La compañía ha decidido ahora hacer lo mismo con todos sus estrenos previstos para el próximo año, que incluyen cintas como 'Dune', 'Matrix 4', 'Godzilla vs. Kong', 'El escuadrón suicida' y la adaptación de Lin-Manuel Miranda del musical 'In the Heights' ('En un barrio de Nueva York').