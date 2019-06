Zara rompe sus propias normas para no quedarse al margen: rebajas el 27 de junio

Ya saben lo que dice el refrán, "si no puedes con el enemigo, únete a él". Y eso es lo que ha tenido que hacer Inditex por segundo verano consecutivo para no perder posiciones en el saturado mercado textil actual. La compañía gallega ha decidido adelantar de nuevo sus rebajas de esta temporada colocándolas por primera vez en el mes de junio, una decisión sin precedentes.

En concreto, Zara, su tienda emblema, ya ha anunciado que los descuentos comenzarán el próximo jueves 27 de junio a las 22.00 horas en su tienda online. En las físicas habrá que esperar al día siguiente, 28 de junio, para encontrar las prendas de la temporada de primavera/verano rebajadas. Lo más probable es que este adelanto se produzca en el resto de firmas del grupo, como Pull&Bear, Stradivarius, Bershka o Massimo Dutti.

De este modo, Zara 'se salta' sus propias normas, por las que no comenzaba las rebajas hasta el día oficial marcado en el calendario, en este caso el 1 de julio. La firma, y sus 'hermanas' pequeñas, se quedaban de las últimas como un gesto de diferenciación del resto de marcas del sector 'low cost' y signo de estatus. Pero en el contexto actual no están las cosas para hacerse esperar.

El pasado año, las ventas del textil cayeron más de un 2% con derrumbes de más del 10% algunos meses, dejando a la industria bastante tocada en un momento de recuperación económica y del consumo, cuando debería ser al contrario. Por ello, este 2019, cuando parece que la situación va remontando, como ha avanzado la patronal Acotex -con una subida anual del entorno del 2%-, es normal que Inditex no quiera quedarse fuera, justo ahora que muchos estarán renovando su vestuario de cara a los próximos meses.

Pero aún así, sus rivales le llevan la delantera en esto de las rebajas. Hace ya casi dos semanas que firmas como H&M o Mango tienen ya los descuentos disponibles, pues también los han sacado antes que otros años. No obstante, estas prisas pueden ser contraproducentes a medio y largo plazo.

Como explicaba hace unos días a este medio el presidente de Acotex, Eduardo Zamacola, esta política de rebajas constantes en el comercio "no es sostenible" y solo pueden aguantarlo las marcas que venden mucho y no les importa sacrificar márgenes bajando los precios todo el año prácticamente. Por ello, apuesta por repensar el modelo actual para darle valor e intentar no competir continuamente por precio, ya que devalúa la calidad y el nivel de la moda española.