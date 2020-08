Alivio y primera comunión en la salida del segundo confinamiento en Íscar

Mientras que el coronavirus sigue su expansión por toda España, hay zonas donde se vuelve a respirar. Las puertas de los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban vuelven a estar abiertas para sus cerca de 10.000 habitantes y para los ciudadanos que quieran visitarlos. "Alivio" es la palabra que usa un grupo de vecinos en Pedrajas para definir la sensación de este domingo, aunque reconocen que no tienen pensado salir de su pueblo. Dicen que no lo necesitan por ahora, aunque celebran no tener la "sensación de estar preso sin haber hecho nada".

El alivio va unido a la precaución que evidencian las calles sin apenas movimiento de vecinos pedrajeros. "Todo sigue igual, aunque te pones contenta al saber que no hay más enfermos", explica una mujer, barra de pan en una mano y su nieta en la otra. "¡Que se entere la gente que aquí estamos sanos!", sentencia.

Por las calles de Íscar se atisba una mezcla de ánimo y responsabilidad, informa Efe. El positivismo por salir del confinamiento va unido al cumplimiento estricto de las medidas sanitarias para que no vuelva a suceder. Se ve poco movimiento en el pueblo, algunas mesas ocupadas en las terrazas y más de un paseo en una mañana templada, donde el tema de conversación al cruzarse a un vecino no es otro que el mismo de las semanas pasadas.

Los protagonistas de la mañana han sido los seis jóvenes que han tomado su Primera Comunión en la Iglesia de Santa María de los Mártires. Una ceremonia con hidrogel antes de pisar el templo, con distancia de seguridad frente al altar y con mascarillas a juego con los trajes y vestidos de los pequeños. Ante la afluencia desmedida que suelen tener las primeras comuniones, el párroco de Íscar, Juan Carlos Plaza, las ha oficiado en varias jornadas para evitar aglomeraciones. Hoy han sido seis niños, ayer fueron cinco, y durante los próximos fines de semana hasta bien entrado septiembre seguirán los más de 40 que comulgan por primera vez en sus vidas este año marcado por la Covid.

El párroco finaliza una mañana ajetreada, con dos misas antes de la propia de las comuniones, en las que se ha respetado al máximo el aforo y el resto de medidas: se usan la mitad de bancos, se elimina la procesión por el pasillo de la Iglesia propia de la ceremonia, y se mantiene la distancia de seguridad entre feligreses. Por lo demás, hay vecinos que han aprovechado la primera jornada tras el confinamiento para salir de su pueblo, y otros que lo harán los próximos días, como un joven que visitará Valladolid esta semana.

"He quedado con mis amigos de allí, tampoco tengo prisa porque solo han sido dos semanas y tuve que esperar mucho más en el estado de alarma", explica tras el fin del aislamiento provocado por un brote de covid-19 entre los trabajadores de un matadero de aves. Por el contrario, hay otros que vuelven al pueblo después de conocer el confinamiento fuera de sus fronteras municipales. Ellos han sufrido los prejuicios asociados estos días al nombre de Íscar tras el revuelo mediático; por ejemplo, Cruz, mientras ayuda al párroco a recoger la iglesia, explica que un matrimonio que conoce y ha estado en Noja (Cantabria) le pidió a sus hijos pequeños que no dijeran de dónde eran por el miedo que provoca el contagio del virus.

"La pequeña estaba jugando con un niño en la playa. Él le dijo que era Ibai, de Bilbao, y ella le respondió que era Belén, de un sitio que no se puede decir porque está el 'bicho'. Acto seguido el abuelo del niño se le llevó", relata Cruz, quien pide que se acabe cuanto antes la imagen que tienen Íscar y Pedrajas de San Esteban en el resto de localidades.