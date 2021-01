El PP arremete contra Illa por priorizar su interés político a la gestión sanitaria

El Partido Popular sigue criticando la gestión del Gobierno. En este caso, la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, ha cargado este viernes contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por haber traspasado la "línea más roja" al haber primado sus "intereses electorales y partidistas" como candidato del PSC a la Generalitat a la gestión de la pandemia.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Pastor ha asegurado que Illa no puede ser "juez y parte" y ha insistido en que es "una vergüenza" que el titular de Sanidad negase a Castilla y León y al resto de comunidades autónomas que solicitaban la posibilidad de adelantar el toque de queda. "En este gobierno se han atravesado tantas líneas rojas que no sé qué pasará en el futuro, pero nunca un gobierno y en plena pandemia se ha saltado estas líneas rojas", ha continuado Pastor, que ha arremetido contra Illa por ir "contra los principios de la ética" al gestionar la pandemia y ser candidato en unos comicios autonómicos.

Así, la dirigente 'popular' ha afirmado que "todo el mundo tiene la mosca detrás de la oreja" al ver las decisiones adoptadas en el Consejo Interterritorial, que a su juicio se toman por "intereses partidistas". En esta línea, Pastor ha explicado que Illa denegó el adelanto del toque de queda solicitado por Castilla y León pero confinó Madrid "con la mitad de la incidencia".

Según la vicesecretaria del PP, "no puede ser que todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos estén equivocadas" al pedirle a Sanidad medidas más duras para frenar el aumento de los contagios. "El Gobierno lo que dice a las CCAA es que todo va estupendamente, que van a doblegar la curva y que se doblega con lo que hay", ha lamentado. En este contexto, Pastor también se ha referido a la falta de previsión del Ejecutivo con respecto a la vacunación coincidiendo con la "situación pandémica explosiva" que atraviesa España. "No hay una autoridad sanitaria: hay una persona pendiente de su resultado electoral y que no toma decisiones", ha incidido.