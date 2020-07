Aragonès avisa a Sánchez de que solo habrá mesa de diálogo si hay amnistía

El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha advertido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solo se volverá a sentar en la mesa de negociación para solventar la situación política en Cataluña si sobre ella se sitúa la amnistía a los dirigentes independentistas encarcelados por impulsar el 1-O.

"Hoy, por acción o por omisión, el Gobierno español se ha levantado de la mesa de negociación", ha expresado en declaraciones a los periodistas a las puertas de la cárcel de Lledoners (Barcelona) donde cinco de estos presos han vuelto a entrar tras retirarles judicialmente el tercer grado, tal y como había solicitado la Fiscalía Provincial de Barcelona.

El dirigente republicano ha asegurado que ERC continúa apostando por la solución política y democrática basada en el derecho a la autodeterminación y en la amnistía, pero ha añadido: "Solo podrá volver a sentarse (en la mesa de negociación) si se plantea por la amnistía de los presos políticos y exiliados".

Iglesias habla de una "mala noticia"

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera que la suspensión del tercer grado de los presos independentistas "es una mala noticia para los que defendemos el diálogo para afrontar el conflicto". Así lo ha manifestado en la red social Twitter, en la que refiere además que sospecha "que muchos ciudadanos en Catalunya y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la justicia no siempre es igual para todos. Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia".

El líder de Podemos afirma: "No me corresponde valorar la calidad jurídica de una decisión judicial pero, políticamente, la suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia para los que defendemos el diálogo para afrontar el conflicto en el marco legal vigente". Iglesias añade que ha visitado "a los 5 en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto".