Ayuso y Calviño tensan la reunión de fondos europeos y no habrá foto juntas

Encuentro tenso el que se espera esta tarde en la Puerta del Sol después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya negado a comparecer junto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior a la reunión que mantendrán esta tarde ambas para abordar el reparto de los fondos europeos. La cita tendrá lugar a partir de las 17 horas en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional.

Calviño, que sí compareció junto a otros presidentes regionales del PP tras reunirse por este mismo motivo (con Lopez Miras en Murcia y Juanma Moreno en Andalucía), ha asegurado desconocer los motivos por los que la presidenta madrileña no quiere comparecer. En una entrevista en Telemadrid, Calviño ha afeado el gesto de la mandataria madrileña e insinuado que quizás sea porque Ayuso no quiera explicar a qué se han destinado estos fondos europeos. "No sé si tiene miedo, tiene vergüenza, si no quiere explicar el destino de esos 2.000 millones que se han transferido a la Comunidad", señaló.

El vicepresidente y portavoz del gobierno madrileño, Enrique Ossorio, ha reaccionado a estas declaraciones, que ha tachado de "inapropiadas", y ha remarcado que están centrados en la reunión y no en la rueda de prensa. "Nos han parecido inapropiadas, hablando con sinceridad, las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana. Esta tarde va a haber esa reunión (...) que fue pedida por la vicepresidenta del Gobierno y que tenía un objeto muy claro, que era tratar de los posibles fondos europeos que puedan llegar a la Comunidad", ha señalado.

En Sol no habían visto "una situación así"

En este sentido, ha apuntado que desde el Ejecutivo madrileño en lo que han estado centrados y siguen centrados es que esa reunión sea "positiva" para que puedan llegar nuevos fondos para la región que "beneficien a todos los madrileños". Ossorio ha hecho hincapié en que en la Puerta del Sol ha habido toda clase de reuniones con otros políticos y nunca han visto "una situación así donde se han producido unas declaraciones antes de esa reunión".

A su parecer, "no son acordes con un espíritu constructivo de una reunión que lo que se quiere es trabajar por los madrileños por esos nuevos fondos europeos que van a llegar". "Nosotros tenemos claro que la vicepresidenta del Gobierno pidió la reunión y aquí esta la reunión. Pidió que acudiera la presidenta y la presidenta estará. La vicepresidenta del Gobierno quiere luego hacer declaraciones y le vamos a poner a su disposición todos los medios para que esto sea así", ha zanjado.

En cuanto al motivo de por qué la presidenta no acude a la rueda de prensa, Ossorio ha señalado que este es un tema "que se organiza desde aquí" y ellos piensan que "lo importante era la reunión para hablar de los fondos europeos que van a venir y que pueden beneficiar a los madrileños y no tanto que lo que se quería era hacer una rueda de prensa".

"Nosotros siempre hemos trabajado y llevamos tiempo trabajando esa reunión, se lo puedo asegurar, pensando en esos fondos, qué propuestas podemos hacer, qué proyectos tiene la Comunidad de Madrid para que vengan más fondos europeos y no hemos estado pensando en esa rueda de prensa. A lo mejor la vicepresidenta del Gobierno ha pensando más en la rueda de prensa que en la propia reunión", ha concluido.