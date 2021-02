Ayuso sobre una posible fusión del PP con Cs: "En el futuro está todo abierto".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en Madrid el PP y Ciudadanos "están fusionados de facto" dentro del Gobierno de coalición en Madrid y, respecto a la posibilidad de una fusión de ambos partidos a nivel nacional, ha dicho que "en el futuro está todo abierto". En una rueda de prensa este lunes tras presentar el primer autobús de hidrógeno que se pone de prueba en España, Ayuso ha indicado que tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento están trabajando "dos partidos políticos" juntos con programas "diferentes" y, aunque defiende que "no han de perder sus siglas", ha dicho que "en el futuro está todo abierto", según ha recogido Efe.

A su juicio, en el presente "no puede haber fusión más importante" que estar resolviendo "juntos" las cuestiones de los ciudadanos a través del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y ha mostrado su deseo por que las formaciones sigan "caminando" juntas, formando un proyecto "en el que cada vez más ciudadanos se ven identificados". "Tenemos que seguir por ahí", ha señalado la presidenta madrileña, que no ha querido opinar más "a nivel nacional" porque no le gusta "ponerle recados ni consejos" al líder popular, Pablo Casado, "a través de los medios de comunicación".

Sin embargo, después de que se anunciara el abandono de la sede del PP en la calle Génova, Ayuso escribió en su cuenta de Twitter: "Adiós Génova. Es el momento de nuevas ideas pero también, fusiones. Seamos la casa común de todos los que quieren vivir en paz y en libertad en España". Sobre una información de "La Razón" que apunta que Ayuso ha iniciado contactos para atraer a cargos de Ciudadanos al PP, la presidenta ha respondido este lunes que no está "liderando absolutamente nada" y ha asegurado que ella se reúne o habla prácticamente todos los días con todos sus consejeros "indistintamente, sean del PP o de Ciudadanos".

En concreto, sobre una reunión que mantuvo antes de las Navidades con la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz (Cs), y el diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha dicho que "no fue una reunión una vez pasadas las (elecciones) catalanas" ni en la que se urdiese "ningún plan".

El proyecto de @pablocasado_ nació de un duro congreso. Como lo es dirigir tamaño partido en las actuales circunstancias.



Adiós Génova. Es el momento de nuevas ideas pero también, fusiones. Seamos la casa común de todos los que quieren vivir en paz y en Libertad en España. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 16, 2021

Ayuso ha explicado que quedó con la consejera para comer, pero los restaurantes estaban llenos, subió a tomar algo a su despacho, donde Rivera de la Cruz se encontraba con Toni Cantó, por lo que ha dicho que este asunto "no tiene más vuelta de hoja". Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha rechazado una posible fusión entre PP y la formación naranja, ya que "el centro político en España tiene nombre y apellidos y es Ciudadanos y no está en venta".

En la firma del acuerdo marco para las residencias concertadas, Aguado ha subrayado que Cs ya tendió la mano al PP para llegar a acuerdos, como en País Vasco, Galicia y Cataluña, y fueron los populares quienes declinaron "acercar posturas en dos ocasiones", en las elecciones gallegas y catalanas.