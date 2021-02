'Shock' de precios: los planes de Ayuso ponen en peligro a las zonas prime.

La Comunidad de Madrid ha impulsado proyectos de vivienda asequible cercanos a zonas 'prime'. Esto cambiará el escenario de las localidades ya que chalés de hasta un millón de euros y pisos cuyo alquiler supera los 4.000 euros al mes se toparán con los apartamentos diseñados por la CAM para que los inquilinos solo paguen, de media, 600 euros cada 30 días. Las obras no han comenzado, pero podrían alterar la valoración de los suelos codiciados durante años por famosos como Dani Martín.

Los números lo dicen todo. Una de las parcelas que explotará la CAM está en Fuente del Fresno, donde el alquiler medio es de 4.400 euros al mes, un 406% más caro que en el resto de la provincia, y los inquilinos tienen una renta media de 70.117 euros anuales, según los datos de Atlas Real Estate Analytics extraídos para 'La Información'. Esta es una de las zonas más atractivas para los bolsillos pudientes donde ahora se mudarán madrileños que ingresan entre 32.000 y 80.200 euros al año. La letra pequeña del plan de Ayuso estipula que los beneficiarios no desembolsarán más de un 30% de su sueldo para mantenerse en sus viviendas, por lo que una persona que gane el máximo permitido no gastará más de 2.000 euros al mes, un monto que no alcanza para vivir en Fuente del Fresno.

Valdebebas es otra zona seleccionada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para aumentar la oferta de vivienda asequible en la comunidad. En este caso, el alquiler de los inquilinos que gozan de los privilegios de vivir cerca del aeropuerto y alejados del bullicio del centro es de 2.400 euros mensuales, un 114% más que en el resto de España, y estos lo cubren con ingresos que superan los 56.000 euros anuales, según la consultora inmobiliaria. El alquiler medio se encuentra por encima de la línea roja que estableció la CAM para los precios y la explotación de las parcelas creará más competencia para los proyectos en la zona que gestionan empresas como Gestilar, Realia y Acciona y Hines.

También está Torrelodones, donde la renta media por hogar es de 61.902 euros y el alquiler, de 1.200. Estas cifras medias sí entran en el umbral deseado por la CAM, pero la zona no se caracteriza por el alquiler de apartamentos, sino por la presencia de lujosos chalés y villas cuyo precio supera el millón de euros. El tope de precios impuesto por la administración madrileña podría frenar el desarrollo de pisos por parte de empresas privadas que esperaban obtener una mayor rentabilidad a través de montos de alquiler más elevados, según los expertos del sector.

Las autoridades madrileñas reconocen que sus pisos estarán a precio de rebajas. El Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, anunció el año pasado que los importes para vivir en los inmuebles estarán un 50% por debajo de los precios del mercado. El Consejero también explicó que el proyecto busca involucrar a la empresa privada ya que el gobierno regional aportará los suelos y los licitará a través de una concesión demanial a cambio de un canon y la aplicación del límite de importe establecido para las rentas.

La administración de Ayuso afirma que su objetivo con estos desarrollos es "poner en el mercado de alquiler hasta 25.000 viviendas en los próximos ocho años, 15.000 de ellas durante la presente legislatura. Se quiere facilitar el acceso a la vivienda a distintos colectivos, como los jóvenes menores de 35 años, además de contribuir a incrementar la oferta en el mercado del alquiler madrileño con unos precios sensiblemente inferiores a los precios de mercado", en la presentación del proyecto en su página oficial.

En definitiva, la administración cambiará las reglas del juego en estas zonas. El Plan Vive de la Comunidad de Madrid se volverá realidad en 46 parcelas divididas en cuatro lotes. La CAM ya abrió varias licitaciones para que empresas se hagan con los suelos y la operación pueda arrancar. Los interesados tienen hasta el 29 de marzo para presentar propuestas que materialicen los planes del gobierno regional.