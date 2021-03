Bárcenas dice que se le ofreció medio millón de euros por rehacer sus papeles

Luis Bárcenas dispara contra el Partido Popular. El extesorero de la formación ha vuelto a ratificar la existencia de una caja 'B' en el partido cuyo inicio, ha dicho, se remonta a la etapa de Francisco Álvarez Cascos como secretario general de la formación. En la primera parte de su interrogatorio por el juicio de la reforma de la sede con dinero negro, el exsenador ha asegurado que un letrado cercano a la formación popular le ofreció un total de 500.000 euros en metálico y proveniente de donaciones del partido a cambio de modificar las cantidades y los conceptos de sus manuscritos la contabilidad extraoficial de la formación. El objetivo, según ha dicho, era hacer ver en la opinión pública que eran víctimas de una manipulación.

"Me plantearon la preocupación que había en el partido con esos documentos y me plantearon que volviese a repetir esos documentos pero variando los conceptos y las cantidades de cara a hacerlos públicos y crear la duda en la opinión pública sobre cuales eran los buenos y cuales era los malos y si había una manipulación para perjudicar al PP. Se me ofrecieron 500.000 euros en efectivo que aportarían empresarios a cambio de cerrar e litigio de carácter laboral que yo mantenía ya con el partido", ha dicho el extesorero a preguntas del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral. Al respecto ha precisado que declinó la oferta porque quería 975.000 euros y no en 'B'. "Era la cantidad que me correspondía a la hora de calcular una indemnización", ha aseverado.

Bárcenas, que ha comenzando su intervención ratificando lo que ya expuso a mediados de 2013 ante el magistrado Pablo Ruz, ha explicado que, ante la amistad que le unía con el abogado y exdiputado del PP Jorge Trías, sobre el año 2011 le trasladó su "preocupación" por esta contabilidad opaca del PP y le dio todos los documentos que tenía al respecto. En concreto, le facilitó todos los papeles que dos años después publicó el diario El País además de otras carpetas con "tres o cuatro ejercicios" que tenía guardadas en un ordenador y que no trasladó a Trías, a quien ha señalado como la persona que los filtró en prensa. Bárcenas, que afronta cinco años de prisión por este juicio, ha asegurado que actuó siempre de forma "delegada" porque las directrices las dio el entonces tesorero Álvaro Lapuerta, aunque ha admitido que era consciente de que lo que hacían era "incorrecto".

"Cascos, Arenas, Rajoy, Cospedal..."

Preguntado por si recibió alguna cantidad en B de la famosa caja opaca del partido, Bárcenas ha asegurado que nunca. Ni él ni Lapuerta, ya fallecido, porque tenían el mayor nivel retributivo del partido y estaba todo en nómina. No ha dicho lo mismo de la entonces cúpula de la formación popular. De hecho, ha identificado como beneficiarios de estos sobresueldos -que él mismo metía en un sobre- a Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo, José Miguel Ortí Bordás y Pedro Arriola . Según ha dicho, se trataba de cargos que por tener condición de doble de diputados y dedicar "una parte muy importante de su tiempo a funciones de partido" recibían estos sobres.

Estas personas por tener esa doble condición de diputados y dedicar una parte muy importante de su tiempo a funciones de partido percibían una cantidad en concepto de gastos de representación.

El extesorero, que ha insistido en varias ocasiones acerca de que él solo llevaba la contabilidad extraoficial de la formación, ha precisado que cuando recibían el donativo de los empresarios en cuestión, se abonaba en la caja que él custodiaba y después la cantidad sobrante se enviaba en la parte oficial relativa a donaciones. Al respecto ha dicho que en los meses en los que había un exceso de saldo de la caja B se depositaba parte en la contabilidad regular. "En los informes de Hacienda o de la Udef se ve que la misma fecha que decimos en los papeles está entrando en la cuenta de donativos del partido (...). La caja es o verdadera íntegramente o falsa íntegramente porque al final las cantidades van cuadrando", ha indicado.

Dos sobres a Cospedal y Rajoy

Con todo, ha admitido que modificó una anotación a petición expresa de Lapuerta y por encargo "del presidente" en relación a los supuestos pagos en negro de Gonzalo Urquijo, arquitecto socio del despacho Unifica, que fue el que llevó a cabo la reforma integral de Génova 13. El objetivo de esta modificación, según ha indicado, era evitar que coincidiese con el original en caso de que alguien los encontraba. Así, ha dicho que este sistema de pagos terminó en 2009, con motivo del estallido de la causa Gurtel aunque se hizo efectivo un año después porque se les embargó 50.000 euros como consecuencia de una deuda contraída en Pontevedra. Ese dinero lo pagó el partido nacional pero se le exigió un reembolso a la formación regional.

"Me traen 50.000 euros que yo procedo a meter en dos sobres, 25 y 25. Y como ni Cospedal ni Rajoy habían recibido nada porque habíamos dejado la caja a cero entiendo que yo les doy los sobres y ellos sabrían lo que tienen que hacer", ha dicho.