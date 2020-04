Ya es oficial: el BOE confirma los detalles de cómo saldrán los niños desde mañana

No hay vuelta atrás. Los menores de 14 años podrán salir a la calle para dar un paseo diario a partir de este domingo. El Boletín Oficial del Estado publica la orden que ya adelantó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y desglosa los detalles sobre cómo los más pequeños deberán hacer su salida a la calle.

Solo podrán realizar un paseo diario, no podrán avanzar a más de un kilómetro de distancia respecto de su casa y podrán estar como máximo en la calle una hora. Las horas estipuladas para estas salidas son desde las 9 hasta las 21 horas.

Así, los niños podrán disfrutar del espacio al aire libre, pero siempre acompañados de un adulto responsable que podrá ser alguno de sus padres o un hermano mayor. Eso sí, cada grupo estará compuesto, como máximo, de un adulto y de tres niños.

Los más pequeños son la primera excepción al estado de alarma que se decretó el pasado 14 de marzo y que solo permite salir de las casas para ir a trabajar, siempre que no sea posible el teletrabajo, y para realizar compras esenciales. Hasta ahora, los menores no tenían posibilidad de salida, ya que los colegios permanecen cerrados, y solo se permitía que acompañasen a los padres a tareas indispensables en caso de que no hubiera nadie más en la vivienda para quedarse a su cargo.