Puigdemont reclama a ERC que no negocie sobre su caso con el Gobierno

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha pedido a ERC no negociar sobre su situación personal con el Gobierno ni en la mesa del diálogo ni en otros espacios bilaterales, y, además, ha reclamado respeto por su estrategia en el extranjero: "No buscamos ningún indulto anticipado ni creemos que esta opción aporte ninguna solución al conflicto".

En un artículo de opinión este jueves en el 'El Punt Avui' recogido por Europa Press, ha pedido también al Govern respetar su decisión, "por si ha tenido o tiene la tentación de incluir esta 'salida personal' en las conversaciones" que mantiene con el Ejecutivo central, que indultó a los impulsores del 1-O que se quedaron en Catalunya y acabaron en prisión.

"Si se cree que tengo una parte de responsabilidad en un verdadero proceso de negociación política con el Estado español, sin condiciones previas y con toda la ambición que se le puede suponer, la puedo asumir perfectamente desde mi vida en el exilio. No hace falta que previamente me arreglen nada", ha afirmado. Ha sostenido que el indulto no da una respuesta a las personas que considera víctimas de represión, a diferencia de la amnistía, y ha añadido: "Alguien ha dicho que debo formar parte de la solución al conflicto, pero los que lo dicen me temo que quieren decir otra cosa".

También ha asegurado que a todos los que "con toda la buena intención del mundo" se han dirigido a él para proponerle soluciones a su situación les ha dicho lo mismo: que la prioridad es la resolución del conflicto político, en sus palabras. "Pido que nadie hable por nosotros, que no interfieran en nuestra estrategia buscando atajos que no queremos", y ha defendido que él ha sido respetuoso con la estrategia de defensa que adoptaron quienes se quedaron en Catalunya tras el 1-O.