Casado pide a Sánchez el fin del pacto con Torra y que no 'toque' la reforma laboral

Que se acabe la mesa de negociación con el Govern catalán y que no se modifique la política económica y laboral. Esas son las exigencias que ha hecho Pablo Casado a Pedro Sánchez tras la reunión que han mantenido en Moncloa. Un encuentro que estaba pensado para intentar allanar el camino a la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para lo que el apoyo del PP al Ejecutivo es imprescindible. Pero que finalmente no ha servido para recuperar los acuerdos de consenso entre Gobierno y oposición. Algo que Casado ha justificado con los movimientos de Sánchez sobre Cataluña o la economía. Y por lo que Moncloa le ha acusado de seguir en el "bloqueo".

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el líder del PP ha revelado que le ha ofrecido a Sánchez una serie de acuerdos para que exista un "compromiso por España", que abarcan asuntos de políticas sociales, económicos e institucionales. Pero aunque el presidente aceptara sentarse a discutir estos pactos, Casado no estaría dispuesto a tratarlos si si no se solucionan ciertas cuestiones antes. Una de ellas es la ya mencionada de la mesa de negociación en Cataluña, que va unida a no modificar la ley para que haya indultos a los condenados por el procés. La otra, que también es importante para el jefe de la oposición, es que no se nombre Fiscal General del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado. Ya que, como ha dicho Casado, no cumple con el principio de imparcialidad por ser diputada del PSOE en el Congreso.

En el ámbito económico, Casado ha insistido en que estaría dispuesto a dar estabilidad al Gobierno apoyándole para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Para llegar a ese punto, antes Sánchez tendría que renunciar a modificar o derogar los artículos de la reforma laboral con los que tiene previsto acabar. A lo que se suma la devolución del IVA a las comunidades autónomas o renunciar a la subida y creación de nuevos impuestos, como la tasa Google y la tasa Tobin. Además, el presidente tendría que renunciar a los acuerdos con sus socios actuales, como son los independentistas catalanes o el PNV. A este último lo ha mencionado el líder del PP expresamente, al contar que ha reclamado al presidente que no rompa la unidad de la caja única de la Seguridad Social para acceder a las exigencias de los nacionalistas vascos para que le den su apoyo en las cuentas públicas.