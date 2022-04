El 'caso Pegasus' deja en el aire el apoyo parlamentario de Esquerra al Gobierno.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha advertido este martes de que la relación política del Govern con el Gobierno central queda "afectada" por el presunto espionaje a líderes independentistas y ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez aclarar las responsabilidades de este caso para restablecer la confianza entre ambos gobiernos. "No se puede recuperar la normalidad de las relaciones políticas", ha afirmado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat junto al resto del Govern, después de una reunión extraordinaria para coordinar la respuesta del Ejecutivo ante el presunto espionaje a través del programa Pegasus.

Aragonès ha pedido al Gobierno iniciar "con la máxima celeridad una investigación interna con supervisión independiente para aclarar" las responsabilidades de este supuesto espionaje y ha afirmado que, hasta que esto no suceda, la relación política con el Gobierno quedará afectada en asuntos como la mesa de diálogo y la Comisión Bilateral. Además, el Ejecutivo catalán ha encargado a los Mossos d'Esquadra y a la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña una investigación para averiguar quién encargó y llevó a cabo el espionaje a los líderes políticos catalanes.

Aragonès ha explicado que llevarán el caso ante el Consejo de Europa, ante órganos internacionales de protección de derechos humanos y ante la Unión Europea, que ya investiga presuntos seguimientos políticos en Hungría y Polonia: "Hoy, este espionaje masivo sitúa a España al lado de estos Estados". El presidente también presentará una denuncia a título individual por el presunto espionaje que sufrió, según ha detallado, cuando era vicepresidente de la Generalitat -en las semanas posteriores a la sentencia del 1-O- y durante las negociaciones para la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a inicios de 2020. Preguntado por si tiene garantizada la seguridad de su teléfono en la actualidad, Aragonès ha contestado: "No puedo asegurar al 100% que en estos momentos mis comunicaciones estén protegidas".

El Gobierno niega su implicación

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido salir al paso de las acusaciones realizadas por la cúpula independentistas tras la celebración del Consejo de Ministros. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado que el Ejecutivo de coalición no tiene "nada que ver" y "nada que ocultar" respecto a la infección con Pegasus de 60 dispositivos móviles, aunque no ha querido entrar en más detalles. "Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley", ha afirmado Rodríguez.

Fuentes del Ejecutivo apuntan que ha habido contactos con la Generalitat, aunque no entre Sánchez y el president, Pere Aragonès, para explicar que no tienen relación con este asunto y apuntan a que quien haya visto vulnerado algún derecho acuda a la Justicia, con la que el Gobierno colaborará. Además, consideran en el Gobierno que las noticias sobre el espionaje no afectan a la convocatoria de la mesa de diálogo, que podría convocarse próximamente dado que hay avances. Ante los periodistas, la portavoz del Ejecutivo ha sostenido, "para la tranquilidad" de la ciudadanía, que España es "un país democrático y de derecho" y por ello "aquí no se espía, no se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley", es decir a través de una "decisión judicial motivada", por lo que no aceptan que se ponga en cuestión la calidad democrática.

Un software israelí indetectable

La investigación sobre el espionaje a las principales figuras políticas del independentismo ha puesto de manifiesto que los ciberataques se realizaron con Pegasus, un programa israelí desarrollado por la empresa NSO. fundada en el año 2010 por antiguos miembros de los servicios de la inteligencia israelí, y sólo es vendido a Gobiernos y a los servicios de seguridad de estos para combatir el crimen y el terrorismo. El sistema de “captación” es sencillo. El virus emitido por Pegasus llega al titular desde un falso correo, un mensaje de texto o una videollamada perdida en redes sociales, como WhatsApp, y, tras ser pinchado, su receptor pasa a estar monitorizado

El “malware” es capaz de conseguir un control casi ilimitado, sin que el usuario lo sepa. Detecta la ubicación del sujeto, entra en sus aplicaciones, graba conversaciones, accede a correos electrónicos, lista de contactos, fotos y vídeos, lee los mensajes de texto o acciona en remoto la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones. Expertos del sector calculan que al menos 60 agencias militares, de inteligencia o de seguridad en 40 países de todo el mundo, son las que contaban con esta tecnología, muchos de ellos de Oriente Medio y del Golfo Pérsico. Por estar considerado como armamento, para su exportación tiene que contar con el visto bueno del Ministerio de Defensa de Israel.