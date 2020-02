La figura del mediador encara a Torra y Colau: "Se votó por mayoría absoluta"

El president del Govern catalán y la alcaldesa de Barcelona no se ponen de acuerdo sobre cómo deberán llevarse a cabo las negociaciones del conflicto en Cataluña. Quim Torra ha respondido este sábado a las últimas declaraciones de Ada Colau insistiendo en la necesidad de que exista un mediador en la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central, y ha alegado: "Lo votó por mayoría absoluta el Parlament". Por su parte, Colau, ha admitido esta mañana que el actual contexto político no es el mismo que el de hace unos años (ni unos meses), por lo que para la líder de Catalunya en Comú ya no ve necesaria esta figura.

El president se ha pronunciado así a través de un tuit recogido poreste diario, donde Torra ha recordado que la propuesta contó con los votos a favor de JxCat, ERC y CUP: "Como presidente del país, yo me atiendo a lo que mi Parlament, en el pleno, decide".

Ho va votar per majoria absoluta el Parlament de Catalunya amb els vots de JxC, ERC i la CUP. Com a President del país, jo m’atenc a allò que el meu Parlament, en el Ple, decideix. https://t.co/tnjzYZSMLW — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) February 8, 2020

En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, Colau ha recordado que la polémica figura "surgió en momentos muy tensos, cuando todo el mundo buscaba fórmulas imaginativas para forzar el diálogo", y ha subrayado: "El escenario de ahora es diferente. No es el de un Gobierno del PP que se negaba a reconocer el conflicto y a sentarse a dialogar. Ahora el Gobierno ha aceptado una mesa bilaterial. Primero tenemos que sentarnos y empezar a hablar", ha añadido.

El argumentario de la alcaldesa no ha terminado de calar en el Govern y el Torra ha vuelto poner en valor ese 'relator' que, insiste, no puede faltar en la mesa de diálogo. El encontronazo se ha producido, justo después de la reunión del president con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en el Palau de la Generalitat. Preguntada por si el líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, estará presente en la mesa de diálogo, Colau ha asegurado desconocer este detalle.

"El liderazgo de las conversaciones corresponde al PSOE, y nosotros ayudaremos en todo lo que podamos", ha asegurado Colau. La alcaldesa ha zangado la cuestión: "Nosotros (en referencia a los Comunes) somos útiles en la ayuda informal fuera de las mesas. Jaume Asens lleva mucho tiempo siendo útil, haciendo de puente, hablando con todo el mundo. Seguramente lo seguiremos haciendo", ha subrayado.