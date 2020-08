Varios artículos de la ley catalana que limita el alquiler son inconstitucionales

La iniciativa catalana para limitar el precio de la vivienda no lo tendrá fácil. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha emitido este jueves su dictamen sobre la ley de regulación de los precios del alquiler -propuesta por JxCat, ERC, los comuns y la CUP-, y ha advertido de que algunos de sus artículos no casan ni con la Constitución ni con el propio Estatut. El dictamen, recogido por 'Europa Press' y que no es vinculante, fue solicitado por Cs y el PP, lo que ha retrasado la tramitación de esta ley en el Parlament.

En sus conclusiones, el CGE defiende que diversos artículos que incluye la ley "no encuentran amparo" en el Estatut y vulneran la Constitución, ya que considera que Cataluña no tiene las competencias para llevar a cabo esta regulación, sino que se debería impulsar en el Estado.

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha celebrado la decisión del CGE porque da la razón al partido naranja: "Tumba por unanimidad la ley de alquileres, una mentira preelectoral del Govern populista con Podemos para lavarse la cara sobre el incumplimiento en Catalunya de la ley vigente: 15% de vivienda de uso social", ha dicho en un tuit recogido por 'Europa Press'.

La proposición de ley busca limitar los precios del alquiler y concreta que se podrá aplicar la regulación del alquiler en aquellas viviendas que estén dentro de un área declarada como mercado de vivienda tenso, a la que se podrán acoger los municipios o partes de municipios donde "el precio del alquiler experimente un crecimiento sostenido claramente superior al de la media del territorio de Cataluña".

Esta ley ha sido polémica en las últimas semanas porque JxCat, uno de los grupos que había firmado la iniciativa, presentó varias enmiendas a su propia ley, lo que ha sido criticado por ERC, los comuns, la CUP y el Sindicat de Llogaters, con los que habían pactado la propuesta.

De hecho, este mismo jueves el presidente de la Generalitat, Quim Torra, tiene prevista una reunión con el Sindicat de Llogaters para abordar esta cuestión, y el martes en rueda de prensa se mostró partidario de "rehacer el consenso" sobre la ley, lo que contradice las enmiendas presentadas por JxCat.