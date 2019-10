El TS recuerda a Bélgica que Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria

El juez instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, comunicará de forma inmediata por escrito a las autoridades belgas que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria porque no es miembro del Parlamento europeo.

Según han informado fuentes del alto tribunal, el magistrado de la Sala de lo Penal está preparando este escrito en respuesta a las autoridades belgas que han elevado una consulta en este sentido esta misma madrugada.

Mira también El huido Puigdemont tilda a Sánchez de "irresponsable" por no hablar con Torra

Puigdemont ha comparecido de forma voluntaria este viernes ante las autoridades belgas, para responder sobre la euroorden y la orden internacional de detención que cursó el magistrado por los delitos de sedición y malversación tras conocerse la sentencia del 'procés'. Acompañado por sus abogados, el expresident se ha opuesto a ser entregado.

El juez del Supremo prepara dicha comunicación para recordar a las autoridades belgas que el expresidente catalán no tiene tal prerrogativa porque no es miembro del Parlamento europeo, según apuntan las fuentes consultadas.

En este sentido, subraya que Puigdemont no es europarlamentario porque no cumplió los requisitos para tener dicha condición: no acató la Constitución ante la Junta Electoral Central, como exige el artículo 224 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG); ni tomó posesión de dicho escaño en la Eurocámara.

Asimismo, en dicha comunicación, el juez insta a las autoridades belgas a que, en cualquier caso, pida dicha confirmación al propio Parlamento europeo.