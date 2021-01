Andalucía pide adelantar el toque de queda y Extremadura habla de cierre

Las Comunidades Autónomas piden al Gobierno más herramientas ante la nueva ola de contagios de coronavirus que amenaza la situación en España, en especial en los hospitales donde crece la presión. Tras el recurso del Gobierno a la decisión de Castilla y León de adelantar el toque de queda, Andalucía ha pedido al Ejecutivo central que "si no quiere actuar, que nos deje a las comunidades autónomas" y Extremadura no descarta el cierre.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha asegurado que el Ejecutivo central "es como el perro del hortelano, ni toma decisiones ni deja que las tomemos nosotros". "Ya estamos desesperados", ha manifestado.

Así, ha insistido en que el Gobierno andaluz pide "que nos den las herramientas para tomar decisiones tanto en el toque de queda como en el confinamiento, lo que nos va a permitir poder actuar contra la pandemia de forma más eficaz, porque en Andalucía sabemos cómo hacerlo y porque siempre nos ha dado resultado".

"No entendemos por qué el Gobierno no toma decisiones, en una situación tan complicada no se puede mirar para otro lado", ha incidido el consejero, quien ha apuntado que si el Ejecutivo central no quiere tomar decisiones "que no lo haga, pero que nos dejen tomarlas a las comunidades autónomas".

Bendodo ha señalado que las comunidades "tienen su capacidad para marcar sus normas", pero ha aludido a Alemania, donde "el Gobierno, por muchos 'landers' que haya, ha dicho que las normas son para toda Alemania igual". Así, ha dicho que "no tiene sentido que se afronte la tercera ola de 17 formas distintas o la campaña de vacunación tenga 17 formas diferentes".

El consejero ha asegurado que esta tercera ola es "agresiva" y "nos preocupa muchísimo por la verticalidad de la curva, que hace que no se pueda comparar con la primera ni con la segunda", aunque ha destacado que "la única parte buena" es que "parece que es menos letal". Ha dicho que las 2.219 personas hospitalizadas es "una cifra alta", al igual que las 349 que constan ingresadas en UCI este domingo.

Cada vez más partidarios de un confinamiento "completo"

Un nuevo confinamiento completo tiene cada vez más partidarios. Este domingo, Extremadura no ha descartado que lo fuera a aplicar en su región, mientras que Andalucía, Murcia, Castilla y León y Asturias ya lo pidieron este viernes.

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este domingo ante la tercera ola de la pandemia de COVID-19, que "está impactando muy fuerte", que hay dos caminos a seguir: o restringir actividad para salvar vidas o no hacerlo y asumir miles de muertos.

"Ante la fuerza de la tercera ola hay dos caminos: o restringir la actividad económica para salvar vidas o renunciar a restringir la actividad económica aunque ello suponga, en una comunidad tan envejecida como Asturias, miles de muertos", ha apuntado el jefe del Ejecutivo asturiano en redes sociales, haciendo referencia a la resolución que se publicará este lunes en el BOPA con nuevas restricciones para aquellos municipios que registren mayores niveles de transmisión del coronavirus.