La CEOE dice que la relación con el PP ha sido buena siempre y avala su plan fiscal.

Tras su primera reunión este martes con el nuevo presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este miércoles que "comparte" las medidas que le presentó el líder gallego y que su organización ya "viene diciéndolas desde hace años", al tiempo que ha resaltado que la relación con el PP "siempre ha sido buena". Garamendi ha subrayado la necesidad de que España encuentre una "eficacia fiscal" y ha destacado que una rebaja fiscal "mitigaría de alguna manera la punta de la inflación" de manera transitoria, ya que prevé que la inflación baje sobre final de año, por lo que se acabaría la necesidad de mantener esa bajada.

"Compartimos el criterio de Feijóo en el sentido de más bases imponibles y menos tipos", ha resaltado Garamendi, quien ha incidido en que su relación con Feijóo es "magnífica" y ha señalado que "es y ha sido un gran presidente de Galicia". No obstante, preguntado por si "ha cerrado heridas del pasado con el PP", ha subrayado que "por encima de todo, en la CEOE somos independientes" y ha matizado que a él no le "da nadie instrucciones" y que si alguien lo hace, son las 4.500 empresas afiliadas a la organización.

Por ello, ha destacado que lo que hacen lo realizan "con sentido de Estado" y que por ello se lleva "bien con todo el mundo". Así, ha recordado que los 15 pactos de Estado en los que ha participado la CEOE "han dado paz social a España, que es la mayor infraestructura social" y que no comparte el voto del PP a la pasada reforma laboral, porque ésta daba "estabilidad" al país.

Sin embargo, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha reclamado al Gobierno que se produzca una bajada de impuestos, ya que el Estado "está recaudando más por la inflación" y por ello "podría rebajar tasas directas o el IRPF".

Por último, Garamendi, que ha indicado que los fondos europeos "no están llegando a las empresas como pensábamos que iban a llegar", ha sostenido la posibilidad de que las empresas pudieran hacer sus inversiones necesarias en digitalización con capital propio y que, "después, de manera fiscal se descuente" con tal de agilizar la innovación de las empresas.

Las empresas y los contagios de la Covid

Garamendi también ha afirmado que hay "un punto de inseguridad" en que sea el deber de las empresas que sus empleados hagan uso o no de las mascarillas en espacios interiores y ha asegurado que si se producen contagios, no aceptarán que sean vistos como "responsabilidad" de las empresas. "Lo estamos estudiando, pero lo que quiero transmitir es que bajo ningún concepto vamos a aceptar es que sea ahora responsabilidad de las empresas que mañana haya contagios o no", ha subrayado el presidente de la organización, quien ha sostenido que el índice de contagios es alto. Así, ha concluido que será cada empresa quien explique "cómo se va a actuar" tras evaluar "el riesgo" de cada situación.