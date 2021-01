Carrizosa: "Buscaremos la vuelta de las 7.000 empresas fugadas de Cataluña"

Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964) lleva partiéndose la cara en el Parlament de Cataluña durante dos legislaturas. Fiel escudero de Inés Arrimadas y líder de la oposición cuando la hoy presidenta de Ciudadanos dio el salto al Congreso, en las próximas elecciones catalanas tiene la difícil responsabilidad de liderar la candidatura de un partido que hizo historia en 2017 y que consiguió ganar. Las expectativas no son las mismas pero en el partido creen que el fichaje de Anna Grau y la carta de apoyo de los fundadores actual han rearmado el proyecto. Salen a por el secesionismo en un momento en que todo indica que el 14 de febrero los catalanes votarán.

Tras la decisión del TSJC, ¿qué hará Ciudadanos? ¿Cree adecuado que se pueda votar el 14F, en un momento donde se espera una situación sanitaria complicada en Cataluña?

Para Cs, las elecciones tienen que celebrarse de forma segura para los votantes. La prioridad tiene que ser la salud de los catalanes. Estamos convencidos de que el derecho a la salud y el derecho a la participación política son compatibles, y es obligación del Govern emplear los instrumentos jurídicos necesarios para proteger a los catalanes. Desde Cs les exigimos que actúen y tomen las decisiones que deban, cumpliendo todas las formalidades jurídicas, para que se pueda votar con tranquilidad, sin que nadie ponga en peligro su vida. Nosotros no haremos como el PSC, que quiere elecciones ya sin importarle la salud pública, ni tampoco como algunos independentistas, que quieren jugar con la fecha para sacar rédito electoral.

¿A Cs le venía bien o mal la suspensión de las elecciones?

No se trata de como le venga a Cs sino de cómo nos venga a todos los ciudadanos, a todos. Y en las circunstancias de pandemia y en puertas de la del pico de la tercera ola, era evidente que había que suspender estas elecciones para, uno, no perjudicar la salud de los catalanes y, dos, facilitar que la gente pueda ejercer su derecho a voto en condiciones de tranquilidad.

¿Debemos esperar de Ciudadanos algún fichaje más apartado aparte del de Ana Grau?

No está en absoluto previsto. Nosotros tenemos a Ana Grau como número 2 por las listas de Barcelona en mi propia candidatura y luego también como segundo en la lista por Tarragona tenemos a Pere Luis Huguet, que es un insigne jurista vicepresidente del Consejo General de la Abogacía de España y expresidente del Consejo de la Abogacía Catalana. Es un hombre con muchísima preparación y una grandísima aportación. Además contamos con esa pluralidad de diputados, todos venidos a las listas de Cs desde la sociedad civil. Médicos, profesores, ingenieros agrónomos... Una lista disciplinar que nos hizo el grupo que más propuestas sociales hemos presentado durante la pasada legislatura.

¿Quién es el rival de Cs en estas elecciones, Illa o el independentismo?

Sin duda el rival a batir es el Gobierno independentista y el nacionalismo en Cataluña. Nosotros insistimos en que Illa va a conformar un tripartito. Y hacer un tripartito significa devolvernos a la casilla de salida de los tripartitos, el primero de Maragall y después de Montilla, que luego nos trajeron el procés. Illa es el gran muñidor de los acuerdos con el independentismo. Illa entró en el Consejo de Ministros para cerrar por cuenta de Sánchez los acuerdos con ERC, que luego se han plasmado en los apoyos de investidura y en el apoyo a los Presupuestos. Y también Illa es quien fraguó el pacto en la Diputación de Barcelona con el partido de Puigdemont. Pero claro, luego vino una pandemia y él estaba en un ministerio que no se suponía que fuese tan ruidoso y eso es lo que ha motivado todo lo que nos ha venido después. Pero Illa es el gran contacto con el separatismo.

"Illa es el gran muñidor de los acuerdos con el independentismo. Entró en el Consejo de Ministros para cerrar por cuenta de Sánchez los acuerdos con ERC"

Pero Illa ya ha dicho que, en principio, no va a pactar con un partido que defienda la secesión. Si por ustedes fuera, y siempre y cuando renunciara a un pacto con los independentistas, ¿estaría Cs dispuesto a pactar un Gobierno con el PSC?

Nosotros pactaríamos con las fuerzas constitucionalistas. Y yo no quiero excluir al socialismo del constitucionalismo porque creo que debemos participar, aunque sea trayéndolos de la oreja. Creo que hay que atraer al PSC a la gran mayoría constitucionalista y cambiar de una vez por todas el Gobierno de la Generalitad. Lo malo es que los líderes socialistas siempre han dicho que no apartarían con el independentismo. Lo dijo en su día el señor Montilla y luego cerró un tripartito con ERC, en el que, a pesar de ser muy mayoritario el PSC, dejaron a ERC las consejerías de Comunicación, la de Cultura y la de Enseñanza. Las tres necesarias para crear hegemonía nacionalista en la sociedad catalana. Y eso lo hizo Montilla, teniendo mayoría abrumadora. Si ahora ERC fuese mayoritaria y el PSC entra con ellos a participar de un tripartito, ya podemos prepararnos porque el marco nacionalista no va a cesar y encima con el consentimiento del socialismo.

Es decir, que pactarían con el PSC. ¿Y están preparados para entrar en el Gobierno?

Habrá que ver primero los resultados. Yo lo que le digo es que nosotros aspiramos a ganar y que después, cuando ganemos, veremos. Yo desearía que el resto de partidos constitucionalistas tengan un resultado suficiente como para que sumemos y entonces gobernar. La diferencia en esta ocasión es que de ganar tenemos que pasar a ganar y a gobernar. Y yo no renuncio en absoluto a ganar. Nosotros salimos a ganar y luego ya haremos los contactos necesarios con el constitucionalismo para ver si podemos cerrar gobierno.

¿Fue un error no presentarse a la investidura?

En la en la cámara catalana, quien propone a los candidatos que se presentan a investiduras es el señor Torrent. Igual que en el Congreso quien propone candidato es el Rey. Pues aquí es el señor Torrent y el señor Torrent siempre tuvo un candidato independentista propuesto. Por lo tanto, nosotros nunca tuvimos ocasión. Y segundo, es que aunque hubiera habido ocasión, tampoco sumábamos. Por lo tanto, nosotros hicimos lo que se podía hacer y hemos hecho. Hemos servido para lo que sirve y puede hacer un partido que gana las elecciones, que es para ser el dique de contención del nacionalismo. Nosotros hemos abortado multitud de pretensiones que iban a la Mesa del Parlament y que nosotros hemos llevado al Tribunal Constitucional, que nos ha dado la razón en múltiples ocasiones sobre ilegalidades que se iban a cometer. Un ejemplo, además palmario y que conoce todo el mundo, es que el señor Torra, en la anterior campaña electoral de generales de 2019, colgó una pancarta de propaganda de los candidatos no nacionalistas. Nosotros le denunciamos a la Fiscalía y hemos conseguido que fuera inhabilitado.

¿Esperan una decisión sobre los indultos antes de las elecciones?

Esta es una de las cuestiones que está poniendo nervioso al PSOE, porque ellos han pactado con ERC los indultos, seguramente a cambio de los Presupuestos, y ven que si llega antes de las elecciones y tienen que cumplir con ese pacto secreto, secreto a voces. Pero muchos de sus votantes se van a dar cuenta de que lo que está diciendo Cs es plenamente real, que es que ellos tienen un pacto con ERC y que nosotros nos oponemos frontalmente a todo lo que sean privilegios para políticos concedidos por políticos. Los indultos nos parecen fatal y por lo tanto lo denunciaremos.

¿Aunque haya informes favorables hacia esos indultos los denunciarán?

De momento la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a los indultos y el Supremo todavía no ha informado. Yo creo que informará desfavorablemente. Pero mire la diferencia entre los nacionalistas y los populistas: nosotros, los de Cs, acataremos lo que diga el Supremo. Aún así sería la primera vez que a pesar de informes desfavorables del tribunal sentenciador y la Fiscalía, el Gobierno concede un indulto. Sería una forma de desdecir al poder judicial desde el poder ejecutivo, lo cual erosiona muchísimo la democracia.

¿Cómo ve al Ibex catalán y al mundo económico ante las elecciones?

Yo no tengo el termómetro del Ibex, pero sí que me reúno con muchísimas empresas. Me he reunido con Fomento del Trabajo, nos hemos reunido con la patronal de las pequeñas y medianas empresas, y todos están muy preocupados por la situación económica en Cataluña. Porque tenemos un Gobierno que no está gestionando y que se pelea entre sí. Son ineficaces, ineficientes y estamos ante una situación de pérdida de oportunidades. Es sabido que Cataluña va retrocediendo puestos en potencia económica en comparación con Madrid, por ejemplo. De aquí huyeron empresas y lo grave es que el Govern se niega a dar facilidades o a proponer medidas para que vuelvan. Eso es muy fuerte, porque es como un populismo que se erige en enemigo de las empresas. En Cataluña tenemos la tormenta perfecta alineada de un Gobierno de Sánchez con Podemos que ha hecho unos Presupuestos en los que nosotros buenamente intentamos ayudar, pero no pudimos al final porque no se aceptaban medidas como, por ejemplo, de dar ayudas a las empresas como en Alemania.

¿Un gobierno constitucionalista podría podría la veda a que las empresas retornen su sede social a Cataluña?

Ojalá hubiera este retorno de sedes sociales. Estoy convencido de que si hubiera un Gobierno de Cs en Cataluña volverían. Haríamos dos cosas o tres. La primera, haríamos la administración para que conservase el músculo, pero perdiese la grasa, perdiese todos los chiringuitos que lastran con impuestos a nuestra comunidad. Bajaríamos los impuestos a las rentas medias en Cataluña, más lastradas que en otras partes de España. También haríamos un entorno de 'business friendly'. Es decir, promover con reformas que las empresas puedan funcionar con más rapidez y los emprendedores puedan poner sus proyectos en marcha. Y, por último, propiciar el retorno de esas 7.000 empresas que se han ido hasta ahora. Y eso es urgentísimo que lo hagamos. O la decadencia de Cataluña no la vamos a poder parar.

A nivel nacional, y después de todo lo que ha ocurrido durante la pandemia, ¿se arrepienten de haber apoyado a Sánchez en los decretos del estado de alarma?

No, yo creo que lo que se ha visto es que Cs en todo momento hemos priorizado el tener la conciencia tranquila en nuestra gestión. Nosotros hemos priorizado la salud de los ciudadanos y lo priorizamos cuando unos abogaban por que había que no prorrogar los estados de alarma. Era evidente para la mayor parte de la población que no se podían abrir las discotecas, los negocios y salir la gente a la calle en un pico de pandemia. Estaba provocando además la falta de asistencia suficiente en algunos hospitales o había gente que no podía optar a las existencias sanitarias. Y eso desgraciadamente lo sé de forma muy cercana, porque en mi familia eso ocurrió. Mi padre concretamente no pudo ser asistido y murió de Covid sin poder llegar al hospital porque era un hombre de 84 años con otras patologías y en el triaje que se hizo él no pudo entrar. Han ocurrido dramas en las familias de ese tipo de personas mayores. Sabían que ellos iban a quedar los últimos en caso de que se colapsarse los servicios de urgencia. Eso ocurrió y no nos lo podemos permitir como sociedad. Apoyamos al Gobierno y obtuvimos mejoras en la vigencia de esos estados de alarma, pero los apoyamos por el bien de todos los españoles.

"Mi padre no pudo ser asistido y murió de Covid sin poder llegar al hospital porque era un hombre de 84 años con otras patologías y en el triaje no pudo entrar"



Si el gobierno pone encima de la mesa una modificación del decreto del estado de alarma para modificar, por ejemplo, el toque de queda, ¿ustedes lo apoyarían?

Nosotros de momento le hemos pedido al Gobierno que haga un confinamiento inteligente, o sea, que potencie las ayudas, que potencie, pero de forma seria, el teletrabajo, que potencie los test masivos y que promueva un plan nacional de vacunación con la necesaria rapidez. Y eso nosotros se lo proponemos al Gobierno y le proponemos además que lo hable con todos los partidos políticos y que alcancemos el consenso. España es una de las naciones del mundo que peor se ha gestionado la pandemia y nosotros creemos que es por la falta de liderazgo del Gobierno de Sánchez, porque se ha escondido detrás de las 17 comunidades autónomas, ha delegado la gestión de lo ordinario.

Es decir, ¿que estarían dispuestos a negociar al menos ese apoyo parlamentario?

En todo lo que sea la lucha contra la pandemia, tendremos la mano tendida. Otra cosa es que al final, en las circunstancias que se vea, que se den, podamos apoyarla o no, pero que negociar y hablar, desde luego que lo haremos.