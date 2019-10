Rivera allana el camino para levantar el veto a Sánchez a un mes de las elecciones

Ciudadanos ultima un giro estratégico de relevancia que amenaza con provocar un 'tsunami' en la política española: levantar el 'no es no' a Pedro Sánchez y abrirse a un posible acuerdo con el PSOE, según ha sabido La Información. El partido presidido por Albert Rivera ha decidido que la política de bloques y bloqueos ha llegado a su fin y que los naranjas quieren ser parte de la solución al problema de ingobernabilidad que sufre España. Para ello la formación está diseñando una estrategia renovada de cara al 10 de noviembre. Quedan aspectos por pulir de sus mensajes, pero lo que tienen claro es que los vetos se han acabado y que es hora de negociar y pactar.

La estrategia que diseña Cs pasa por dar respuesta a esa mayoría de españoles que están cansados de los vetos cruzados de unos y otros. Lo dejó claro el CIS: España votará por segunda vez en 2019 con el mayor cabreo de su historia. La idea inicial es que el anuncio, que deberá ser protagonizado por Rivera, se centre en destacar que Cs no va a ser un problema para que se forme un gobierno. El 'no es no', por tanto, pasará a un segundo plano para tender la mano a potenciales socios pensando ya en el 11 de noviembre, el día siguiente a la cita con las urnas.

En Cs, de hecho, no solo miran al PSOE. En la solución al bloqueo, creen, también debería participar el PP. Por eso en el cuartel general naranja están pensando en una "solución de Estado", como la que ya ofrecieron a Sánchez el lunes previo a la ronda de consultas con el Rey. Ese día Rivera propuso a Casado un pacto para abstenerse ante una investidura de Sánchez si se comprometía a no indultar a los políticos en prisión, si no subía los impuestos y si recuperaba "Navarra para España". El acuerdo fue rechazado tanto por PP como PSOE, pero sí recibió una buena acogida entre los votantes naranjas.

El anuncio que está preparando Cs sería, en definitiva, una revisión de esa "solución de Estado". Las fuentes consultadas explican que el partido ya se abrió en ese momento -era 16 de octubre y han pasado casi tres semanas-, a una investidura de Sánchez con una serie de condiciones y que ahora, de cara al 10-N, van a mantener esa misma posición con alguna novedad. El 28 de abril ya es historia y el cabreo de los españoles con unos políticos incapaces de pactar les obliga a mover ficha.

¿Por qué Ciudadanos plantea este cambio de estrategia? Las encuestas les sitúan en el abismo. Es el partido que más apoyos pierde en este momento y, por tanto, el que conserva menos fieles (también es el votante menos ideologizado y, por tanto, el más difícil de retener). En concreto, según los análisis que manejan, en torno a cuatro de cada diez de sus votantes (tuvieron 4,1 millones el 28-A) se han fugado y no volverían a depositar la papeleta naranja. Pero en la sede de la calle Alcalá tienen esperanzas debido a que esos votantes no se están marchando a otros partidos. Se van a la abstención y la intención de Cs es volver a movilizarlos el 10-N.

Este sábado Rivera participará en un acto de precampaña en Madrid. Cs ha alquilado el Auditorio Mutua Madrileña para un "encuentro ciudadano" con su líder. Será el primer gran evento naranja, en un recinto con capacidad para más de 500 personas, cuando apenas falta un mes para las elecciones. Además, el lunes se debatirá la moción de censura a Quim Torra en el Parlament y Cs aspira a recuperar el protagonismo precisamente a las puertas de que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia del 'procés'. El propio Rivera calentó ayer el acto afirmando que "creo que os gustará lo que os vamos a proponer":

Cuando Rivera realice este anuncio -algunas fuentes afirman que es inminente- la precampaña vivirá un 'tsunami' de consecuencias inciertas. La pelota, en teoría, pasará al tejado el PSOE y de Pedro Sánchez, que escuchó la noche electoral del 28-A el famoso "con Rivera no" que le gritaban sus militantes en las puertas de Ferraz. "Ha quedado bastante claro, ¿no?", respondió el ganador de los comicios. Cs, por tanto, volverá a mostrarse como un partido bisagra capaz de llegar a acuerdos con izquierda y derecha para modular sus políticas.

El dato El Ibex pidió a Rivera un acuerdo El Ibex lleva tiempo pidiendo a Ciudadanos que contribuya a solucionar el bloqueo en nuestro país. Tal y como se contó en estas páginas, los grandes empresarios echaban de menos el talante negociador de Rivera, ese que le llegó primero a pactar con Sánchez en 2016 y unos meses más tarde hacerlo con Mariano Rajoy. Pero en la anterior campaña la relación fue de máxima tensión. Desde la gran empresa llegaron fuertes presiones para provocar ese giro que nunca llegó. El propio Rivera, incluso, dio muestras en público de su malestar con estas presiones asegurando que si al Ibex le interesaba que gobierne Sánchez podía crear su propio partido político.

En Cs confían en uno de sus clásicos de campaña: la "operación remontada". Siempre se les han dado bien los días previos a la cita con las urnas y por eso piensan en diseñar una campaña de menos a más. Uno de los momentos culmen será el debate televisado a cinco en el que Albert Rivera aspira a rematar su estrategia. Todos se lo juegan a una carta ese día, pero el líder naranja suele salir especialmente victorioso de estas contiendas dialécticas.

Garicano, Toni Roldán y De la Torre pidieron un giro

​El 'no es no' que fijo la ejecutiva de Cs a Sánchez y al PSOE ha provocado la mayor crisis que ha vivido el partido en su corta historia. El antiguo equipo económico liderado por Luis Garicano propuso modificar la estrategia y fue derrotado. Consencuencia de ellos se produjeron las salidas de Toni Roldán, que acaba de fichar por Esade, y de Francisco de la Torre, que ha vuelto a su plaza en la Agencia Tributaria.

