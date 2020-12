Tambores de desbandada: la 'fuga' de Roldán abre la veda para desmontar Cs

Habrá un antes y un después. La decisión de Lorena Roldán de abandonar Ciudadanos para incorporarse a las listas electorales del PP en Cataluña ha abierto una veda que puede ser poco favorable para los intereses de la dirección que lidera Inés Arrimadas. El motivo es que puede no ser la última en dar el paso de abandonar el partido, según explican fuentes cercanas al partido naranja consultadas por La Información, que apuntan a que ya han empezado a sonar unos "tambores de desbandada". Un proceso liderado involuntariamente por Roldán que "no ha hecho más que empezar". Y que no afectaría tan solo a la comunidad catalana.

Esos movimientos dentro de Ciudadanos era algo que se venía barruntando en ámbitos políticos desde hacía tiempo. El descontento con Arrimadas de los más afines al exlíder Albert Rivera era uno de los motivos. Lo cual ya motivó las salidas de varios de sus miembros muy destacados, como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto. La presidenta del partido tampoco completó ese proceso para reincorporar al equipo de fundadores, que era algo que esperaban algunos de ellos. Esta optó por rodearse de su equipo, sin pagar hipotecas pasadas, pero dando un lugar destacado a otros miembros de la dirección de Rivera como José María Espejo-Saavedra o Carlos Cuadrado. A lo que sumó el dotar de peso político a Edmundo Bal. Un perfil propio que, por ahora, las encuestas han avalado. Pero que no ha convencido a quienes estuvieron vinculados en el pasado a Cs.

Pero con el paso dado por Roldán se ha abierto un escenario totalmente nuevo. El caso de Cataluña es, por ahora, el que ha generado más atención. Y allí, las salidas que se produzcan serán en dos direcciones. "Habrá quienes sigan el camino de Roldán, optando por el PP, que es la opción más atractiva para muchos. Pero hay otros que tantearán al PSC", señalan las fuentes consultadas por esta redacción. Una doble vía que responde a las particularidades de quienes conforman el partido en Cataluña, dado que provienen de distintas corrientes. "Es complejo porque hay muchos grupúsculos. Hay quien viene del catalanismo, otros del PSC tradicional, de Unió, del PP pero del ala cercana al catalanismo...", destacan estas fuentes.

Esta singularidad catalana implica que lo que ocurriría en el resto de España tendría vertientes muy distintas. El PP sería la opción preferencial de quienes se atrevieran a salir del entorno de los naranjas. Pero no pasaría lo mismo que con el PSC en Cataluña, ya que el PSOE a nivel nacional, con Pedro Sánchez al frente, no encajaría a muchos de los que pasarían a ser 'ex' de Ciudadanos. Por tanto, habría un grupo que elegiría entrar en el registro de Génova. Mientras que otro quedaría "huérfano", ya que no tiene otra opción política. Pero sí tienen otros planes para su partido. Y que no acabarían de encajar con los de Arrimadas. "Ellos son precisamente los que se están moviendo", dicen estas fuentes, que explican que estas figuras desempeñan en la actualidad "grandes responsabilidades" que les impedirían hacer lo mismo que Roldán.

Como destacan las mismas fuentes, hay que partir de que no todas las comunidades están igual. En algunas como Andalucía hay una división evidente, con algunas voces del partido que discuten el liderazgo de Juan Marín. En otras como Madrid no ocurre lo mismo, ya que no se conoce oposición posible a Ignacio Aguado. Pero hay numerosas incógnitas que quedan pendientes de resolver. Y después de lo de Cataluña pueden empezar a despejarse. Declaraciones como las de Toni Cantó, líder en la Comunidad Valenciana, elogiando a Isabel Díaz Ayuso es algo que "puede llegar a inquietar", dicen las fuentes consultadas. Sobre todo en el caso de Cantó, que "bien llevado es un candidato potente".

Hay que tener en cuenta que esta posible desbandada no es una operación coordinada entre varios miembros para irse a otros partidos, como sí ocurrió en UPyD cuando algunos de sus dirigentes se marcharon, precisamente, a las filas que entonces lideraba Albert Rivera. Al menos, por el momento no está planteado así, señalan las fuentes consultadas. Pero sí hay una posible fecha clave para ello: las elecciones catalanas del 14 de febrero. Se da por seguro que Ciudadanos empeorará su resultado, dado que tiene muy difícil repetir los 36 escaños de 2017, cuando ganó los comicios meses después del referéndum ilegal del 1 de octubre. La duda está en la magnitud de la caída. Que suceda algo parecido a lo de las generales de 2019 sería un golpe inasumible para los naranjas. Y ayudaría a que esas salidas cogieran forma.

Lorena Roldán ha abierto una espita que permite que se vislumbre cuál es el futuro cercano de Ciudadanos. Su más que posible pérdida de escaños en el Parlament tiene dos posibles lecturas. La primera es que pierda la capacidad de tener una estructura fuerte, ya que contará con menos diputados y, por tanto, menos trabajadores y asesores. La segunda es que pueda quedar por debajo del PP o Vox en las urnas catalanas. Un golpe político que no por esperado deja de ser duro. La solución, según estas fuentes, es "dar un golpe de efecto". Algo similar a lo que ha hecho el PSC con Salvador Illa. La cuestión es si Arrimadas y su dirección pueden permitirse hacer algo así.