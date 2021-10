Con esposas y en la escalerilla del avión: Así será la entrega de 'El Pollo' Carvajal

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Mucha seguridad. Agentes de la Policía de dos países, y un protagonista: Hugo Carvajal, alias ‘El Pollo’, que portando unas esposas será entregado en las escalerillas del avión que le llevará a Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas y armas. Así culminará la extradición que se inició hace dos años y que se vio paralizada a la fuerza, después de que el exjefe de los servicios de Inteligencia de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro desapareciera sin dejar rastro. El proceso está suspendido durante unos días por un error formal que la Audiencia Nacional tiene que solventar, pero cuando ello ocurra, la maquinaria volverá a ponerse en marcha.

Fue detenido en la noche del 9 de septiembre de 2021 en un piso del barrio madrileño de Arturo Soria. Allí esta oculto de la Justicia, pese a que se había sometido a la cirugía estética, al uso de pelucas y a complementos de disfraces para pasar desapercibido cuando se atrevía a tener contacto con el exterior. Aunque el personaje principal de la historia es el exgeneral ‘chavista’, la foto del arresto se centra en otras dos personas: los dos agentes de la Policía que se abrazaron, símbolo de que la operación de busca y captura desarrollada desde 2019, en colaboración con la DEA estadounidense, había finalizado. En ese momento, Estados Unidos comenzaba a contar las horas para que España le comunicara que ya podía volar para recoger a su 'enemigo' y poder saldar cuentas.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso en marcha el reloj de descuento el pasado miércoles tras conocer que la denegación de asilo a Carvajal por parte del Ministerio del Interior había adquirido firmeza. “Queda a disposición de la Unidad de Cooperación Policial Internacional a efectos de materializarse la entrega”, señaló el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara en su auto. También, ordenó poner en conocimiento de esta decisión a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, dependiente del Ministerio de Justicia, y al director de la centro penitenciario de Estremera, donde se encuentra.

Así se iniciaban los trámites para poner al exjefe de espionaje de Venezuela a disposición de la Justicia del Distrito Sur de Nueva York. Fuentes conocedoras de este procedimiento han explicado a La Información que el primer paso es la remisión de dicho auto y un exhorto a Interpol España y a su vez a la Subdirección de Cooperación Internacional, para que se pongan en contacto con Interpol EEUU y las autoridades norteamericanas. En dicho exhorto se debe indicar un plazo máximo para concretar la entrega, que además será comunicada al tribunal. Todo ello, para evitar que ‘El Pollo’ pueda volver a escaparse, ya que el artículo 19.3 de la Ley de Extradición Pasiva señala que si el reclamado “no es recibido en la fecha y lugar fijados podrá ser puesto en libertad transcurridos quince días a contar de dicha fecha y necesariamente a los treinta”.

Con todos los detalles cerrados, la Policía Nacional recogerá en la prisión a Hugo Carvajal para enfrentar los 75 kilómetros que hay de distancia hasta llegar al aeropuerto madrileño. Una vez suba el primer peldaño de la escalerilla del avión, pasará a depender de las autoridades norteamericanas, que le acusan de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre 1999 y 2019, para introducir drogas en el país, mientras presuntamente pertenecía al llamado ‘Cártel de los Soles’ y “ocupaba cargos al más alto nivel en el Gobierno” venezolano.

Varios intentos de frenar la extradición

'El Pollo' Carvajal pasó a estar en paradero desconocido en 2019, cuando el mismo tribunal que ahora ha ordenado que se haga efectiva su extradición, afirmó que la reclamación de Estados Unidos se enmarcaba en una "motivación política", por lo que le dejó en libertad. El Pleno de la Sala de lo Penal revocó esta decisión en noviembre de ese año, pero ya era tarde. Dos años después se logró dar con él, y a lo largo del mes y medio que ha pasado desde su captura, ha tratado por varias vías frenar la extradición.

Tras la detención, la defensa del militar ‘chavista’ presentó un recurso de reposición ante el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska contra su primera denegación a la solicitud de asilo. Una decisión que fue ratificada hace unos días y que ha sido recurrida alegando la necesidad de la corrección de errores. La estrategia era ganar tiempo, pues así, la abogada de Hugo Carvajal podía aducir ante la Audiencia Nacional que la vía administrativa sobre la petición de ‘protección’ aún no había concluido y por tanto no se podía hacer efectiva la extradición. Pero la jugada no ha tenido éxito. Aún tiene la posibilidad de recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, si bien fuentes jurídicas consultadas, indican que este procedimiento no afectará en nada la entrega a Estados Unidos, salvo que admita unas medidas cautelarísimas -a resolver en un plazo máximo de 48 horas-, que por el momento no han sido solicitadas.

Colaboración y una petición 'in extremis'

La otra fórmula emprendida para intentar demorar la extradición ha sido mostrar una disposición a colaborar con la Justicia, pidiendo declarar voluntariamente ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, lo que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, y aportando diversa documentación que acreditarían contratos del despacho del exjuez Baltasar Garzón con la petrolera venezolana PDVSA, cuya veracidad ha sido negada por el bufete; y archivos sobre pagos de los gobiernos de Venezuela a miembros del equipo fundacional de Podemos. Todo ello ha llevado al juez a citarle de nuevo a declarar como testigo el próximo 27 de octubre en el marco de una causa sobre la presunta financiación irregular de la formación ‘morada’, que ha reabierto para poder escuchar su versión de los hechos. Sin embargo, el tribunal presidido por Guevara rechazó la posibilidad de retrasar el “proceso extradicional” por esta citación, por lo que emplazó al magistrado instructor a esperar a que Hugo Carvajal llegara a Estados Unidos y a emplear los cauces habituales de cooperación jurídica internacional para poder interrogarle.

Tan solo ha conseguido paralizar la extradición, y por un escaso plazo de tiempo, según indican fuente jurídicas, un error formal en una resolución que el Pleno de la Audiencia Nacional debe solventar para reactivar el proceso. Se trata de un fundamento jurídico plasmado en un auto de 24 de enero de 2020, por el que se rechazó un incidente de nulidad de las actuaciones, que no fue incluido en la parte dispositiva. La abogada de ‘El Pollo’ Carvajal recordó que este fallo nunca fue resuelto, por lo que solicitó ‘in extremis’ su corrección. Según explican fuentes de la defensa a este diario, en ese fundamento se recoge una especie de compromiso de la Audiencia Nacional a recabar garantías de que Estados Unidos respetará los derechos de Carvajal durante su estancia en prisión.