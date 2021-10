El Pollo Carvajal maneja un 'pacto' de la Audiencia para que le respeten en EEUU

Más intentos de frenar la extradición a Estados Unidos. El exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela Hugo Carvajal, conocido como 'El Pollo', ha vuelto a dirigirse a la Audiencia Nacional para recordar que se comprometió a recabar todas las garantías de que su trato en la prisión estadounidense a la que está destinado será el correcto. El militar 'chavista' siempre ha defendido que la reclamación por parte de las autoridades norteamericanas responden a una "persecución política", argumento que el tribunal llegó a acoger en un principio, y que ahora vuelve a poner sobre la mesa para que los magistrados pidan de una vez a Washington la promesa de que la estancia penitenciaria no tendrá graves consecuencias.

La Audiencia Nacional reactivó este miércoles el proceso de extradición después de que el Ministerio del Interior confirmara su denegación a la petición de asilo de Carvajal. De este modo, puso al exgeneral en manos de la Unidad de Cooperación Policial Internacional para que inicie todos los trámites para materializar su entrega a Estados Unidos, un proceso que se suele resolver en pocos días. Asimismo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha confirmado este mismo jueves que las posibilidades para paralizar el proceso extradicional son bastante escasas, pues ni siquiera ha conseguido retrasarlo unos días la petición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, para tomarle declaración el como testigo el próximo 27 de octubre, en el marco de una causa reabierta sobre la financiación irregular de Podemos.

Desde su detención el pasado 9 de septiembre, 'El Pollo' ha abierto varios frentes para intentar lograr no tener que responder ante la Justicia de Estados Unidos. Ha interpuesto distintos recursos, ha pedido asilo al Gobierno español, y se ha entregado diversa documentación que acreditarían contratos del despacho del exjuez Baltasar Garzón con la petrolera venezolana PDVSA, cuya veracidad ha sido negada por el bufete; y archivos sobre pagos de los gobiernos de Venezuela a miembros del equipo fundacional de Podemos. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal encabezada por el magistrado Alfonso Guevara, en una providencia de este jueves, ya ha echado por tierra esta actitud de colaboración con la Justicia, tachándola de "maniobra dilatoria del proceso extradicional", por lo que ha instado al juez García Castellón a emplear los mecanismos habituales de cooperación jurídica internacional si quiere escucharle.

A todo ello se suma una nueva estrategia para tratar que, al menos, la entrega se demore un tiempo. En los últimos días, Carvajal ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal recordando que en 2019, tras aprobar la extradición y denegar la nulidad de las actuaciones, aceptó reclamar a las autoridades norteamericanas un informe donde éstas aseguraran que la estancia en la cárcel, mientras espera a ser juzgado por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, así como tras una posible condena, no conllevaría ningún perjuicio para él, según han indicado fuentes de la defensa a La Información, que apunta que dicha información nunca llegó.

Objetivo: Derrocar a Maduro

En la vista de extradición que tuvo lugar en la Audiencia Nacional el 12 de septiembre de 2019, Carvajal alegó ante el tribunal presidido por el magistrado Guevara que Estados Unidos no busca impartir justicia ni "capturar a un delincuente", sino que lo que quiere es "información" para poder derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En este sentido, su abogada señaló que la única manera de evitar la "cadena perpetua" es accediendo a las pretensiones de la Justicia norteamericana, por lo que denunció una vulneración de su derecho de defensa y un "abuso". Sin embargo, aunque el tribunal rechazó la extradición al considerar que la petición se fundamentaba en una "motivación política", subrayó que no cabe dudas de la "regularidad legal del procedimiento" seguido en Estados Unidos, ni de que sus autoridades, "ya políticas, ya judiciales", no respeten "los compromisos internacionales y las garantías que prestan diplomáticamente".

Finalmente, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó en noviembre de 2019 la resolución de la Sección Tercera y acordó la extradición de 'El Pollo'. Pero esta decisión llegó tarde, pues el militar venezolano ya había desaparecido sin dejar rastro puesto que dos meses antes había quedado en libertad. Así, volvió a estar en busca y captura hasta el pasado 9 de septiembre cuando la Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense, le detuvo en un piso de Madrid donde se encontraba oculto. En ese momento, y ya estando de nuevo en la cárcel de Estremera, la defensa reactivó la solicitud de asilo, interponiendo ante el departamento de Fernando Grande-Marlaska un recurso de reposición contra el rechazo a esta petición. No obstante, el Ministerio del Interior volvió a rechazar el 'amparo' hace unos días, lo que permitió a los magistrados ordenar la puesta a disposición efectiva de Carvajal ante Estados Unidos, al entender que esta vía administrativa ya estaba concluida.

Ante este último acontecimiento, la abogada de Carvajal ha jugado otra de sus cartas. Por un lado, ha presentado un recurso de revisión ante Interior en busca de la corrección de unos errores y, por otro lado, otro recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para comunicar que dicha vía administrativa aún no ha sido cerrada y por tanto pedir la suspensión de la entrega. Además, el que fuera jefe de la contrainteligencia venezolana también tiene la posibilidad de recurrir la negativa a conceder el asilo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional si bien, según indican fuentes jurídicas, ello no paralizaría el proceso de extradición, salvo que solicite unas medidas cautelarísimas -a resolver como máximo en 48 horas- y éstas sean admitidas. Fuentes de la defensa señalan a este diario que de momento no ha interesado dichas medidas para frenar la extradición con urgencia, a la espera de que el Ministerio de Marlaska resuelva su última reclamación. Mientras tanto, los trámites para culminar la extradición siguen en marcha.