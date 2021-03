El Congreso admite a trámite investigar el caso de la niñera de Irene Montero. 

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite la petición del PP de crear una comisión parlamentaria que investigue si la ministra de Igualdad, Irene Montero, utiliza a una asesora de su Ministerio como niñera con el fin de depurar responsabilidades políticas. Fuentes del grupo parlamentario popular han señalado a EFE que la petición ha recibido el visto bueno de la Mesa del Congreso y ahora deberá ser debatida por la Junta de Portavoces del 9 de marzo, previsiblemente.

La Junta de Portavoces analizará si esta propuesta de creación de comisión no permanente es llevada o no al Pleno del Congreso para ser debatida y votada. El Partido Popular propuso ayer la creación de una comisión de investigación en el Congreso para dilucidar si Montero utiliza a la asesora de su Ministerio Teresa Arévalo como niñera y no ejecuta "las labores propias de su cargo", ya que en ese caso podría producir una "presunta malversación de caudales públicos, en el tipo penal denominado malversación impropia".

El PP ha registrado esta propuesta después de que la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, remitiese un escrito al juez del caso Neurona, donde decía haber recibido una denuncia "interna confidencial" y afirmaba que Montero "utilizaba a una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos". El PP considera que la Cámara Baja debe conocer el destino de los 51.946 euros que cobra al año la asesora de Irene Montero, y piden que la comisión conozca en qué materias concretas está asesorando Arévalo.