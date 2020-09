Los datos de contagios diarios al fin se moderan tras una semana de récord

La curva de contagios de las Comunidades que este sábado, y a lo largo de toda la semana, arrojaron peores estadísticas muestran cierta moderación en los datos de este domingo con una reducción en el número de positivos en Cataluña y Euskadi y menos ingresados en Andalucía. No obstante, las cifras no muestran la imagen total de la pandemia en España porque Sanidad o Madrid, entre otros, no publican datos los fines de semana.

Tras el fuerte repunte de contagios en el País Vasco este sábado, sumó 670, hoy los nuevos positivos bajan hasta los 514, aunque con 2.299 pruebas PCR menos realizadas a los vascos, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. A lo largo de este pasado sábado se hicieron 7.632 pruebas PCR -frente a las 9.931 que se hicieron el viernes-, de las que 514 fueron positivas. Eso se ha reflejado en una bajada de los nuevos casos detectados, 156 menos.

Por territorios, Vizcaya vuelve a estar en el ranking de los más afectados, con 264 contagiados más, con lo que baja en 95 respecto a ayer. Le sigue Guipúzcoa con 165, un total de 26 menos que este sábado, y por último, se encuentra Álava con 84 nuevos positivos, 35 menos. Además, se ha registrado una persona positiva con residencia fuera de Euskadi, al igual que ayer.

Sobre las situación de los hospitales, 41 personas con covid ingresaron en el día de ayer en planta, doce menos, y en las UCIs hay actualmente 61 personas con coronavirus, uno más.

En Andalucía las hospitalizaciones bajan. En la actualidad hay 818 pacientes ingresados por coronavirus, uno menos en 24 horas pero 194 más que hace una semana, de los que 112 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que supone seis menos que este sábado y diez más que hace siete días. Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por Covid-19 en la comunidad autónoma.

Así, la cifra de hospitalizados en Andalucía baja levemente este domingo, después de aumentar en once pacientes el sábado, el viernes en 18, el jueves en 25, el miércoles en 15, el martes en 52 y el lunes en 74, mientras que el domingo pasado se produjo una bajada de ocho ingresados. Los 818 hospitalizados contabilizados este sábado son 194 más que los 624 registrados hace siete días.

En cualquier caso, el descenso en número de hospitalizados sigue siendo significativo si se compara con los datos del 30 de marzo, cuando se registró el pico de la pandemia en Andalucía con 2.708 hospitalizados --1.890 más que este domingo--, de los que 438 se encontraban en una UCI -326 más-.

Andalucía rebaja el ritmo de contagio tras los datos del viernes

Además, la región andaluza ha registrado una bajada en el ritmo de contagio diario de coronavirus confirmados por PCR con un total de 740 casos, 391 menos de los registrados este sábado, según datos de la Consejería de Salud y Familias, que no contabiliza que hayan fallecido personas en las últimas 24 horas, de forma que la región no registra muertos por vez primera desde el 20 de agosto.

Esta cifra de contagios supone reducir dos días consecutivos el ritmo, después de que el viernes se alcanzase el récord de 1.242 y el sábado se bajase a 1.131 nuevos casos. No obstante, los 740 de este domingo suponen más casos que los contabilizados el mismo día de la semana pasada, cuando fueron 680.

En Galicia suben los ingresados

Un total de 247 personas permanecen ingresadas en centros hospitalarios de Galicia diagnosticadas de COVID-19, una docena más que este sábado. De ellas, 26 -dos menos- se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI), según datos actualizados a este domingo facilitados por las siete áreas sanitarias.