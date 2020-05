ERC amenaza con dejar caer a Sánchez y con el fin del "espíritu de la investidura"

El acuerdo de fuerzas de distinto signo que acabó con Pedro Sánchez en la Moncloa está llegando a su fin. Pero no por las negociaciones con Cataluña o la financiación autonómica, sino por las discrepancias en torno al estado de alarma. Así se lo ha advertido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al presidente Pedro Sánchez, que ha definido esta nueva etapa como la del "fin del espíritu de la investidura". Algo que se explica por la decisión de Sánchez de pactar la quinta prórroga del estado de alarma con Ciudadanos. Una decisión que, según Rufián, "ni el más dialogante de los gobiernos podría explicar cuando tenía una alternativa republicana y de izquierdas". "Ha elegido a la derecha, a los que gobiernan con los que recortan en violencia machista", ha insistido el dirigente de ERC.

Según Rufián, el Gobierno lleva semanas jugando a "convencer por defecto y no por consenso", lo que deriva en un "chantaje, y eso llega un día que se acaba". "ERC quería suscribir un acuerdo político con el Gobierno que sirviera para el ahora y para el mañana", ha defendido el líder independentista, que ha recordado a Sánchez que "hasta Compromís les vota en contra", tras el anuncio de Joan Baldoví de que votará 'no' a la prórroga. "Por algo será", ha incidido Rufián. "Pedíamos corresponsabilidad en la toma de decisiones, ayudas para la gente, municipalismo, blindaje de libertades y diálogo. La respuesta fue no", ha añadido el diputado catalán.

"Si no somos capaces de ponernos de acuerdo frente a la vida, ¿cómo vamos a hacerlo frente a todo lo demás?", ha recordado Rufián, en una referencia velada a la mesa de diálogo entre el Govern catalán y Moncloa, paralizada por la pandemia. "Si creen que la derecha se va a parar con nosotros, se equivocan. Salgan a la calle y compruébenlo. Sanitarios currando y ricos contagiando. Eso es lo que está pasando", ha apuntado Rufián, que también ha cargado contra PP y Vox. Sobre todo, cuando Pablo Casado y Santiago Abascal han destacado que hubo aglomeraciones en el funeral del exlíder de IU Julio Anguita en Córdoba. "Tienen suerte de que no esté aquí Anguita para responderles. Lávense la boca para hablar de él", ha expresado.

En esta línea del fin del "bloque de investidura" también se ha pronunciado el líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha pedido a Sánchez que "se lo haga mirar" porque su partido será "el único socio que hoy va a apoyar el decreto de alarma". Otro de los que ha llamado la atención al presidente ha sido el ya mencionado Baldoví, que se ha mostrado "decepcionado" por la negativa de Moncloa a que se dotara con más fondos a la Comunidad Valenciana. "Hemos votado siempre que sí. No nos metan en el vagón de la derecha irresponsable", ha dicho el diputado de Compromís para justificar el 'no' en la votación.

Casado, muy duro

Otra postura dura ha sido la del PP, que no tiene intención alguna de volver a la senda de los pactos con el Gobierno. De hecho, incluso lamenta haber apoyado previamente al Ejecutivo por la gestión que ha realizado durante la crisis del coronavirus. Así lo ha manifestado el presidente de los 'populares', Pablo Casado, que ha realizado un discurso muy duro contra Pedro Sánchez, en el que le ha acusado de "llevar el embuste en su naturaleza". Una intervención en la que no ha aclarado si votarán 'no' o abstención para la quinta prórroga del estado de alarma. Pero en el que ha dejado claro que no habrá espacio para el entendimiento mientras el Ejecutivo de coalición mantenga sus planes de desescalada a nivel social y económico.

En su intervención desde la tribuna del Congreso, Casado ha insistido en que la pandemia "se ha ensañado más con España que con cualquier otro país del mundo", algo de lo que ha responsabilizado a Sánchez. "Se ha atrevido a decir que sin sus medidas se evitaron 300.000 muertos y 30 millones de contagios. Imagino que sacará esos datos de su factoría de 'fake news'", ha dicho el líder del PP, que ha asegurado que el presidente "es incapaz de proteger a los españoles más que con esta brutal reclusión". Argumento en el que ha insistido, al criticar que se mantenga el confinamiento total sin que se lleve a cabo la reactivación económica que ya reclamó hace dos semanas.