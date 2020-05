Igea valora pedir a Cs el 'no' a la prórroga si Sánchez se basa "en razones políticas"

No hay certezas para la tercera prórroga. El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha asegurado este lunes que no descartaría recomendar a su partido, Ciudadanos (Cs), que votase en contra de ampliar la prórroga del estado de alarma dos semanas más si el Gobierno de Pedro Sánchez se basa en "criterios políticos" y no en criterios de salud, y ha aseverado que ninguna democracia toleraría un estado de alarma "con una minoría parlamentaria". No obstante, confía en que se llegue a un consenso y el Gobierno adopte las medidas necesarias para que continúe el estado de alarma porque considera que España "debe seguir unida y fuerte" en la lucha contra el coronavirus.

Así lo ha asegurado el también miembro de la Comisión de Expertos para la desescalada, en representación de Castilla y León durante su comparecencia en la rueda de prensa diaria en la que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, da cuenta de la evolución del coronavirus en la Comunidad y donde la palabra más repetida por ambos responsables ha sido "prudencia".

Igea ha explicado que en la reunión de este domingo sobre la estrategia de transición para la desescalada, no se facilitó a las comunidades ni requisitos ni umbrales epidemiológicos para poder avanzar de fase en la desescalada, además de que no se tiene "la certeza" de lo que haría el Gobierno si se vuelve a la situación inicial de la pandemia, a la de transmisión comunitaria, a la situación vivida las últimas semanas del mes de marzo.

Por ello, Francisco Igea le ha pedido al Gobierno que ejerza la "autoridad que le da el estado de alarma" para que en el momento en el que se produzca un incremento de la incidencia y de los casos "de forma automática" pueda tomar decisiones que eviten revivir situaciones ya vividas, por lo que ha insistido en establecer umbrales e índices que determinen cómo avanzar de fase.

Al respecto, el vicepresidente de la Junta se ha mostrado partidario de prorrogar el Estado de Alarma dos semanas más pero ha dejado claro que no se pueden restringir movimientos y derechos individuales "por criterios políticos", por lo que no descarta aconsejar a su partido que vote en contra de alargar el confinamiento si no se hace con la única pretensión de que prime la seguridad y la salud de los ciudadanos.

Y es que, según el portavoz de la Junta, "no se trata de una decisión por cuestiones políticas, o para que una comunidad salga más rápido y otra más lenta", y dejando claro la "lealtad" de Castilla y León con el Gobierno central ,"porque es la lealtad a los ciudadanos", la Comunidad es partidaria de prorrogar el estado de alarma siempre y cuando sea con el objetivo de defender la salud de las personas.