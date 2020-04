Simón defiende al general Santiago: "No es decente" que se critique alguna frase

La comparecencia de la Comisión de Expertos en la lucha contra el coronavirus ha vuelto a estar marcada por la polémica. En esta ocasión por las palabras del doctor Fernando Simón, que en un intento por defender al jefe de la Guardia Civil, general Santiago Marín, ha asegurado que todo el equipo está "expuesto a críticas y alabanzas" pero que "no es decente" utilizar frases pronunciadas y fallos en los discursos para atacar a alguno de los intervinientes.

​El general Santiago -duramente criticado tras haber manifestado en una rueda de prensa anterior que la Guardia Civil estaría tratando de minimizar el impacto de bulos que afectan a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez- aprovechó este lunes el final de su intervención para lanzar un mensaje: "En mis 40 años de profesión, en la lucha contra ETA, desde la academia, en misiones extranjeras en Bosnia, Libia, Salvador y ahora en esta lucha contra esta pandemia si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas, no hay ideologías. Lo primero, las personas, y todos los que estamos aquí y ustedes (refiriéndose a los espectadores) somos un equipo. Gracias".

Las palabras del general de la Guardia Civil fueron contestadas con aplausos por los presentes en la sala de Prensa. Después, fue el turno de Simón. El doctor dijo: "Este es un equipo técnico que trabaja con la mayor honestidad posible (...) No creo que utilizar fallos en los discursos que podamos tener o terminologías o frases de personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo creo que no es algo decente. Sé que con esto me expongo de nuevo pero es algo que debería decir y espero que siempre habrá a quien no le guste pero espero que la mayoría de los españoles entienda el sentido de mis palabras".