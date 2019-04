Defensa releva al jefe del Grupo 45, que opera los aviones de Casa Real y Gobierno

En el Ejército del Aire hay movimiento. Las turbulencias se producen en la unidad más elitista y deseada por los pilotos -el Grupo 45-, encargada de transportar a diario a las más altas autoridades del Estado. Disponen de siete aviones -dos Airbus 310 y cinco Falcon 900- y de 29 pilotos. Su jefe es el coronel Alejandro Chueca Ibáñez, que será este junio relevado en el cargo por el también coronel Juan Carlos Sánchez, un hecho que La Información ha corroborado con el ministerio de Defensa. Un relevo sin precedentes en esta unidad, ya que la media de duración en este puesto es de cinco años, siendo el mínimo dos, que en el caso del coronel Chueca se cumplen en junio.

Este medio ha preguntado por qué el Coronel Chueca no ha agotado mandato como los anteriores y Defensa ha explicado que, como en otras unidades, los relevos se producen a los dos años. "Es verdad que el 45 suelen ser mandatos más largos, pero no es algo relevante", afirman. Lo cierto es que estos meses ha habido múltiples noticias relacionadas con el Grupo 45 que han trascendido.

El choque con el avión de Macri

En la reciente visita de Casa Real a Argentina -el 26 de marzo- hubo varios incidentes reseñables y en los que el Tango 04, el avión presidencial de Mauricio Macri, se vio afectado. Según recogió 'Infobae', medio que dio en exclusiva la noticia, la llegada de los Reyes a Argentina, en lo técnico, estuvo marcada por los imprevistos. "Don Felipe y Doña Letizia tuvieron que esperar casi una hora la llegada de una escalera adecuada para bajar del Airbus 310 en el que habían viajado, pues la que estaba preparada no era de la altura suficiente".

Ahora se ha sabido que mientras se movía por la pista del Aeroparque Jorge Newbery, una de las alas del avión de la Fuerza Aérea Española rozó el parabrisas del Tango 04 reservado para los viajes del presidente de Argentina, que se encontraba estacionado en la pista.

Las noticias se concieron a través de la citada información, ya que la Casa del Rey no informó de este episodio a los periodistas españoles que se habían desplazado a Buenos Aires y que estaban a pie de pista la pasada madrugada esperando la llegada del avión de los Reyes. Esta accidentada llegada, por cierto, tuvo consecuencias: el jefe de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores argentino, Marcelo Suárez, que no era responsable directo de la famosa escalera, ha presentado su dimisión, aunque todavía no se conoce si ha sido o no admitida. Este medio se ha intentado poner en contacto, sin éxito, con la Casa Rosada para confirmar si el Tango 04 estaba ya operativo.

El Coronel Juan Carlos Sánchez tendrá a su cargo una flota de aeronaves de lujo que tienen su base en el aeropuerto militar de Torrejón. El 29 de julio de 1970, se adquiere el primer Falcon 20, equipado con una consola y registrador de datos de altura. El 2 de octubre de 1975, se compra otro Mystere Falcon 20, equipado con una consola de calibración más moderna y sofisticada, que permitía la calibración de ayudas militares. La llegada de los Falcon 20 supuso importante salto cualitativo en los medios técnicos de inspección de las ayudas a la navegación. La flota actual del Grupo 45, dedicado en exclusiva a misiones de transporte de autoridades, está compuesta por dos Airbus A310 y 5 Falcon 900B.

Los Airbus 310, los Air Force one españoles, están configurados para un máximo de 67 pasajeros, aunque en este mismo avión en una línea aérea caben 270. Están modificados y tienen incorporados dormitorios y otras comodidades. Disponen de una autonomía de 11 horas de vuelo y llevan sus mecánicos abordo. En algunos vuelos incorporan más de una tripulación, en el caso de que sean de largo recorrido, con tres o cuatro pilotos. Los Falcon 900, que tanto ha popularizado Pedro Sánchez, están preparados para transportar a 14 pasajeros, tienen una autonomía de siete horas de vuelo, y les acompaña -a veces- un mecánico de apoyo.

En la propia web del Grupo 45 se menciona que no solo estas aeronaves han trasladado autoridades españolas. Sus aviones han transportado por numerosos países a un gran número de personal, entre los que destacan especialmente el traslado del Papa Juan Pablo II durante su visita a España en 1982. También detallan que han participado puntualmente en distintas acciones humanitarias que "han sido realizadas con una puntualidad y desvelo igual o incluso superior al resto". Entre las que destacan: transporte de personalidades en la Crisis del Golfo, operaciones de apoyo a la cooperación al desarrollo en Guinea Ecuatorial o el apoyo a fuerzas de la OTAN en la ex-Yugoslavia.