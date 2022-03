Díaz avisa de la obligación de completar los derechos de las empleadas del hogar. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido este martes en que la futura ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no bastará para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que también obliga a modificar la legislación y complementar los derechos faltantes de las trabajadoras del hogar. Díaz ha respondido este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, a las preguntas del PP, ERC y PNV sobre el Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, adoptado en 2011 y todavía sin ratificar por España.

La ministra de Trabajo ha recalcado que el Gobierno está a la espera del informe del Consejo de Estado, para remitirlo después al Congreso de los Diputados, y ha aclarado que ella no marca "los tiempos procesales ni administrativos". "En el año 2020, yo interrumpí la tramitación porque estábamos en plena pandemia, pero desde que he comparecido en esta Cámara (Senado) todos los trámites están siendo cumplidos. No puedo dar la fecha porque estoy a la espera de que el Consejo de Estado emita el informe", ha dicho Díaz en la sesión de control.

Díaz también ha subrayado que la ratificación del Convenio 189 de la OIT será insuficiente, puesto que la sentencia del TJUE obliga a dotar a las trabajadoras de la prestación por desempleo y a fijar el régimen de cotización al que se acogerán. Para ello, Díaz ha explicado que se tendrá que derogar "rápidamente" el artículo 251 de la Ley General de la Seguridad Social y abordar cuál será la base de cotización para este grupo, si se hará sobre "contingencias comunes o contingencias 'ex novo'". La ministra de Trabajo ha responsabilizado al PP de la discriminación hacia las trabajadoras del hogar por no ratificar el Convenio 189, adoptado en la época en la que los populares estaban en el poder, y por modificar el régimen de afiliación.

"En sus años de gobierno han recortado los derechos de las trabajadoras del hogar. En 2012, han permitido que las trabajadoras del hogar pudieran elegir el régimen al que afiliarse en atención a que trabajaran menos de 60 horas al mes. Eso fue un proceso evidente de sumersión de estas trabajadoras. Han propiciado algo muy discriminatorio, que es que no coticen por ingresos reales y, no solamente eso, sino que el PP ha permitido que en su norma de 2015 no se corrija hasta 2023", ha reprochado la ministra al PP. Díaz ha prometido que el Gobierno avanzará en la ratificación del convenio para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas, ya que como ha repetido la ministra son en su mayoría mujeres. "El Gobierno de España cumple su palabra", ha zanjado, ante las acusaciones de retraso por parte de los grupos parlamentarios.

La ministra también ha explicado que la ratificación no aparece en el Plan Normativo porque se trata de un convenio internacional y "en el marco del convenio se modifica la legislación". Además, ha expuesto ante la Cámara Alta que la Inspección de Trabajo ha convertido en indefinidas a 2.100 trabajadoras del hogar, con un incremento en sus salarios de 21 millones de euros y con cotizaciones a la Seguridad Social de 80 millones de euros.