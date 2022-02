EH Bildu advierte al PP y le emplaza a no sumar fuerza con Vox en Castilla y León.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha afirmado que si el Partido Popular se alía con Vox en Castilla y León demostrará que no es "homologable a las derechas europeas". En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iriarte ha analizado el resultado de las elecciones de Castilla y León celebradas este domingo y ha advertido que, pese a la victoria en las urnas del PP, sus "expectativas eran muy superiores".

Asimismo, ha considerado "muy preocupante" los resultados obtenidos por Vox, mientras que en el caso de las formaciones de izquierdas ha indicado que "pasa factura no hacer políticas apegadas a la tierra". "El PP tiene una oportunidad muy buena de homologarse o no a las derechas europeas. Si se alía con Vox demostrará que no es homologable", ha justificado.

Además, ha incidido en la alta abstención que han reflejado las urnas en el Condado de Treviño y en el hecho de que sus vecinos hayan "dicho que no son castellano-leoneses". Respecto a si se pueden extrapolar los resultados, Iriarte ha considerado que no se puede hacer una lectura "en clave estatal". No obstante, ha alertado de que en Europa el "autoritarismo se extiende como una balsa de aceite" y es necesario "tener cuidado y atender a estos movimientos".

Acuerdos en el estado

Por otro lado, y cuestionada por cómo puede afectar el rechazo de EH Bildu a la reforma laboral a futuros apoyos al Gobierno central, Iriarte ha apostado por no "encumbrar los acuerdos ni dramatizar" los desacuerdos. Según ha remarcado, la coalición soberanista no podía aceptar una reforma laboral que se aprueba "con la patronal y que no da la vuelta a la del PP".

"Hay que tener claro que cuando estamos en Madrid trabajamos para Euskal Herria y no podemos obviar lo que nos dice la mayoría social vasca", ha afirmado, al tiempo que ha sostenido que el Ejecutivo tampoco han querido negociar con EH Bildu "ni una coma" de la reforma. Por último, ha lamentado que "la izquierda, a diferencia de la derecha, en numerosas ocasiones actúa con muchos complejos y por eso la reforma laboral ha sido "una oportunidad perdida".