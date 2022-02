ERC y Bildu arropan la fiscalidad de Podemos tras vetar la reforma laboral

Unidas Podemos no presentó en solitario su propuesta fiscal. Además de contar con el ex líder del partido laboralista británico, Jeremy Corbyn, con el presidente de los técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado y con Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Internacional, la formación morada contó con representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Bildu en el acto en el que planteó las medidas que defiende para la reforma fiscal. La diputada de ERC Marta Rosique y el senador de Bildu Gorka Elejabarrieta arroparon al ala morada del Gobierno y no pasaron desapercibidos.

Las ministras de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la de Igualdad, Irene Montero, agradecieron a ambos su asistencia y apelaron a una "reforma fiscal ambiciosa". Belarra añadió que esto significa "que permita redistribuir la riqueza y que nos permita llegar a un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición pero también con la mayoría progresista que ha sostenido en estos dos años al Gobierno". El comentario no es gratuito y es que la formación morada quiere recuperar el apoyo que las fuerzas nacionalistas le han brindado en otras ocasiones como en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o en la investidura y que no tuvo en la votación de la reforma laboral.

Podemos era partidario de convalidar la reforma laboral en el Congreso con los votos de Esquerra y Bildu para no recurrir a la mano de Ciudadanos, pero los nacionalistas mantuvieron su negativa hasta las últimas consecuencias, que llevaron a una aprobación in extremis. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó la decisión de ERC en una entrevista televisiva el pasado fin de semana y afirmó que "con las cosas del comer no se juega". Díaz marcó distancias este lunes con la propuesta fiscal de Podemos y afirmó que la propuesta del Gobierno está "liderada" por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cabe señalar, según recogió El Periódico de España, que durante la defensa de Díaz de la reforma laboral en el Congreso, ni Belarra ni Montero ocupaban sus escaños, ambas estuvieron en una jornada sobre la Ley de Familias que tenía lugar al mismo tiempo.

La reforma fiscal es uno de los acuerdos que facilitó la aprobación de los PGE del pasado año por parte de Esquerra Republicana. Entonces, la formación acordó con el Gobierno una "reforma fiscal total, justa y progresiva" y acabar con el "dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid". En la presentación de este lunes, la ministra de Derechos Sociales ha defendido que la reforma del sistema tributario tiene que facilitar que "en nuestro país no haya territorios que se convierten en un paraíso fiscal" y que "en España los ricos paguen lo que les toca".

La presentación de Podemos llega en un momento en que los expertos elegidos por María Jesús Montero trabajan en el Libro Blanco para la reforma fiscal. "Es ahora cuando se debe acometer una reforma fiscal, por ello hay un comité de expertos nombrado por el Gobierno", reconocía Nacho Álvarez, secretario de Economía de Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales en el acto Tax the rich (Gravar a los ricos). Sin embargo, hasta tres miembros del Ejecutivo (Belarra, Montero y Álvarez) defendieron esta propuesta que firma solo uno de los partidos socios del Gobierno.

Objetivo: recaudar casi 30.000 millones

Unidas Podemos propone cambios tributarios con los que se recaudarían -según sus cálculos- casi 30.000 millones de euros más. El partido pone la lupa en la fiscalidad de las empresas y de las grandes fortunas. Con modificaciones en el impuesto sobre Sociedades y un nuevo impuesto de Patrimonio no bonificable por las comunidades autónomas, Podemos calcula que los ingresos de las arcas públicas podrían crecer en 19.000 millones de euros. Los morados plantean un incremento de 10 puntos en el impuesto sobre Sociedades que pagan las eléctricas para compensar a los consumidores por la transición ecológica.

En el mismo documento, la formación que dirige Ione Belarra plantea una subida impositiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para importes superiores a los 120.000 euros. Además, se recoge la eliminación de bonificaciones fiscales para empresas y grandes patrimonios, como la posibilidad de reducirse aportaciones a planes de pensiones privados a partir de los 60.000 euros. En el lado contrario, Podemos propone aplicar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) superreducido a los productos de higiene femenina.