‘Tren tortuga’ a Badajoz: invertir 1.700 millones y llegar antes yendo en coche. 

Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI inauguraba el nuevo tramo para el tren de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz, con parada en Cáceres y Mérida. Sin embargo, tras años de espera, este avance parece insuficiente, ya que el ferrocarril no superará los 180 kilómetros por hora, muy por debajo de los 300km/h que alcanzan los AVE en algunos tramos, de manera que tras una inversión de 1.700 millones en esta primera fase del proyecto, el ferrocarril no consigue reducir el tiempo respecto al trayecto en carretera. Así, mientras que este nuevo tramo consigue el hito de reducir el viaje de Madrid a Badajoz un total de 51 minutos, de 5 horas 15 minutos a 4 horas 17 minutos; en términos de tiempo, es más rentable realizar el trayecto en vehículo privado, ya que este ronda las 4 horas.

Aunque esta diferencia es reducida, es llamativo que pueda existir una diferencia de algo más de 22 minutos al optar por el transporte ferroviario frente al coche particular, en un contexto en el que se busca fomentar cada vez más que se apueste por las opciones sostenibles. El principal motivo por el que los Alvia no ganan la carrera al cronómetro es que a pesar de que los trenes que prestan el servicio son de tipo híbrido, con tecnología de tracción tanto diésel como eléctrica, la electrificación del recorrido está prevista para 2023 y será entonces cuando se produzca un incremento en su velocidad comercial. No obstante, tampoco entonces el AVE llegará a Extremadura, sino que se ha optado por trenes rápidos o de altas prestaciones que no alcanzan los estándares fijados por la Unión Europea de un mínimo de 250km/h en líneas concebidas para alta velocidad y de 200km/h para líneas convencionales. Si el tren de altas prestaciones podrá alcanzar o superar los 200 km/h una vez acabadas las obras es todavía una incógnita. Por el momento, los trenes Alvia S-730 tendrán que circular por debajo de los 100km/h en algunos tramos, lo que reducirá la velocidad media a partir del 19 de julio a los 107,19 km/h.

El portavoz de Milana Bonita, Juan Carlos López, estima que el impacto del nuevo tramo es reducido. La plataforma ciudadana, que demanda trenes dignos para Extremadura, señala que este tramo por sí solo no cambia nada, aunque sí constituye un pequeño paso para el futuro, cuando se lleven a cabo las obras en el resto de tramos. “Ganamos 51 minutos respecto a antes en el trayecto de Badajoz a Madrid, pero dejamos a la población del norte de Extremadura sin parada en la estación de Plasencia para ganar estos 30 minutos”, apunta. Al ser consultados por La Información, desde Renfe confirman que los trenes Alvia realizarán una única parada Monfragüe-Plasencia, aunque la Junta facilitará un transporte gratuito de la ciudad a la estación y viceversa. Gracias a esta modificación reducen 33 minutos el trayecto, de manera que sin ella el nuevo tramo aportaría una diferencia de menos de 20 minutos.

Además, hacen mención a que la mayoría de problemas que experimentan los usuarios del tren que une Badajoz con la capital se dan entre Monfragüe y Madrid, tramo que no han alcanzado estas obras. Desde Extremeñería también comparten que esta inauguración no puede tapar las incidencias que enfrentan de manera frecuente los viajeros, como la falta de climatización en los vagones. “La sensación que da es de tomadura de pelo”, asegura el presidente de la asociación ciudadana, Rubén Cuéllar. “Se ha avanzado, pero después de tantas promesas, parece que no hay algo real tras ellas. En un primer momento, incluso convocaron a la inauguración del AVE y fueron las propias asociaciones y plataformas las que forzaron a su corrección, esto es otra cosa”. El representante reprocha que dos décadas después de que sigan sin decir la verdad y hagan promesas que después nunca llegan a concretarse. “A los extremeños nos deben una disculpa y decirnos la verdad, encadenamos una polémica tras otra mientras se siguen dándose problemas en el servicio”.

En el mismo sentido se expresaron los manifestantes reunidos en la inauguración de este lunes, que tachaban de "paripé y maniobra de propaganda" el acto. "No es el tren que se nos prometió" denunciaban desde Levanta Extremadura a Efe, al tiempo que reclamaban que se vertebrase a través del Cercanías las ciudades de la región y no se centrasen únicamente en la alta velocidad. “No es lo que queremos los extremeños, no es la llegada del AVE, ni del tren eléctrico, que no tenemos ni un centímetro de vía electrificada en Extremadura”. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel también apuntaba que este tren de altas prestaciones se ha llevado a cabo “con prisas”, sin ser un “tren realmente digno” y denunciaba que con él no se salda la deuda que tiene este país con el ferrocarril extremeño.

No obstante, es necesario tener presente que esta se trata solo de la primera fase de un proyecto en el que se espera invertir un total de 3.700 millones de euros con el fin de mejorar la conexión entre las ciudades de la comunidad extremeña que componen el trayecto y la capital madrileña. Además, de querer optar por el transporte público, la carretera deja de ser la opción más rápida, ya que con los autobuses que conectan las ciudades de Madrid y Badajoz tardan entre 5 horas y 45 minutos y 5 horas y 30 minutos en función de la hora de salida. Mientras, el Gobierno autonómico ha anunciado que los vuelos entre las dos capitales de provincia pasaran de 20 a 30 semanales a partir del 28 de octubre, con un trayecto de solo de 1 hora y 10 minutos.