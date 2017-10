El sindicatos de docentes USTEC-STEs llama a la rebelión contra el artículo 155

El sindicato de docentes USTEC-STEs ha asegurado hoy que si la escuela catalana es intervenida "no reconocerá como interlocutores válidos" a aquellas personas que asuman las competencias en el ámbito educativo y ha hecho un llamamiento a "resistir" contra "las imposiciones".



Esta central ha hecho público un comunicado en el que llama a la "lucha contra el golpe de Estado" y exige que sean excarcelados los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.



Tras advertir que "la escuela catalana puede correr el riesgo de ser intervenida", el comunicado asegura que "USTEC-STEs no reconocerá como interlocutores a aquellas personas que no sean representantes de la legitimidad popular".



Además, hace un llamamiento a la comunidad educativa "a la resistencia contra las imposiciones de un estado que, a partir de la pedagogía de los hechos, ya no puede considerarse como democrático".



La primera movilización que anuncia tendrá lugar el próximo 25 de octubre y tomará la forma de una concentración ante los ayuntamientos de las capitales de comarca convocadas por el espacio del MUCE (Marc Unitario de la Comunitat Educativa).



Este sindicato, el principal entre los maestros y profesores de las escuelas catalanas, afirma que la activación del artículo 155 de la Constitución es "la excusa legal para implantar una dictadura que ya funciona desde el momento en que, durante la campaña del 1 de octubre, se han cerrado webs, detenido arbitrariamente a trabajadores públicos y violado correspondencia privada".