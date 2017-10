El artículo 155 ahonda aún más la brecha entre el PSOE y Unidos Podemos

La aplicación del artículo 155 tras la negativa de Puigdemont de responder de forma clara al requerimiento del Gobierno ha profundizado todavía más la brecha existente este el PSOE y Unidos Podemos. Mientras que la formación de Pedro Sánchez ha apostado por apoyar al Ejecutivo, el partido de Pablo Iglesias ha pedido diálogo y ha criticado que se pongan en marcha los mecanismos previstos en la Constitución porque supondrán "echar más leña al fuego".



Así, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho hoy que su partido apoya al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero ha confiado en que sea una medida "lo más breve posible" y "muy, muy limitada".



En rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz, Ábalos ha denunciado la "tramposa" oferta de diálogo del presidente catalán, Carles Puigdemont, y ha mostrado el respaldo de los socialistas a la decisión del Gobierno de recurrir al artículo 155.



Ahora bien, cuando se conozcan las medidas el PSOE determinará si el apoyo es "absoluto, relativo o en qué grado", ha precisado Ábalos, quien ha deseado que sea una medida "lo más breve posible y siempre pensando en una situación democrática para Cataluña y una intervención muy, muy limitada".

Iglesias lamenta que Pedro Sánchez aspira a ser vicepresidente de Rajoy



Por el contrario, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado el apoyo del PSOE al Gobierno en el conflicto catalán y ha hablado del "error" de Pedro Sánchez, quien podía haber sido presidente con el respaldo de Podemos y los nacionalistas, y ahora "a lo más que aspira es a ser vicepresidente de Rajoy".



Iglesias ha admitido que hace semanas que no mantiene contactos con Sánchez y que asiste con gran decepción a lo que ha calificado como "un envejecimiento prematuro del nuevo PSOE" que está apoyando al Gobierno del PP. "Pedro Sánchez hace semanas que sólo habla con Rajoy. Creo que se equivoca, creo que podía haber construido una mayoría con nosotros y con los partidos catalanes y vascos para ser presiente del Gobierno y creo que por este camino a lo más que aspira es a ser vicepresidente de Rajoy", ha dicho.



Según el secretario general de Podemos, Sánchez derrotó "a las élites extremistas" de su partido diciendo que España es plurinacional y que estaría más cerca de la formación morada que del PP y lo que está haciendo es "sosteniendo a un Gobierno corrupto y profundamente irresponsable, que es el que está detrás de lo que está ocurriendo en Cataluña".



Asimismo, ha señalado al PP y a la "extrema derecha de Ciudadanos" como responsables de "empujar a más y más catalanes a que se quieran ir" de España. "Nosotros no queremos que se vayan, nosotros no queremos amenazar, nosotros no queremos reprimir a Cataluña, queremos convencerles de que España merece la pena como proyecto colectivo", ha argumentado el líder de Podemos para defender otra vez la vía del referéndum pactado y con garantías.



Por todo ello, le ha pedido a los socialistas que rectifiquen: "El partido que está rompiendo España se llama PP, Ciudadanos es la extrema derecha y no se entiende que el PSOE apoye a la extrema derecha", ha concluido.