Errejón no demonizará al Ibex con sus propuestas y marca distancia con Iglesias

Una pregunta recurrente que se le ha hecho a Íñigo Errejón en las últimas semanas es cuál es la diferencia de su proyecto político con el de su excompañero Pablo Iglesias. Hasta el momento, el líder de Más País ha respondido con argumentos más políticos. Pero no ha sido hasta la presentación de las primeras medidas del que será su programa electoral cuando se han podido ver las primeras disensiones ideológicas entre su partido y Podemos. Al contrario que Iglesias, Errejón no va a cargar contra las empresas del Ibex 35 por la situación económica actual. Una renuncia a demonizarlas que explica sus propuestas para cambiar el actual modelo productivo a uno más sostenible y 'verde'. Algo en lo que, según fuentes de la formación, las compañías privadas serán claves por sus inversiones.

Más País va a defender en la próxima convocatoria electoral la colaboración público-privada para transformar ciertos sectores que consideran "estratégicos". El nuevo partido apostará así por invitar a las firmas privadas a ser parte de las medidas que se aplicarán en su 'Green New Deal', centrado en el empleo 'verde', la energía renovable para toda la ciudadanía o el fomento del tren frente al avión. Un plan que tiene en cuenta tanto a las grandes como a las pequeñas empresas, y cuya única condición será una apuesta por la "innovación" y la transición ecológica.

Sanidad y educación 100% públicas

Errejón ha anunciado en la presentación de este plan que su propuesta abarca ese "partnership" con las firmas, y ha asegurado que "la discusión no es si inversión privada o no; es necesario que el Estado apoye la inversión privada en esos sectores estratégicos". Ha sido ahí cuando ha remarcado que no todos están invitados a esta revolución 'verde', al asegurar que hay ciertos ámbitos que no encajan con sus propuestas. Entre las que ha citado de manera expresa están las compañías que se dedican a las apuestas o los fondos buitre que cuentan con grandes carteras de vivienda en alquiler.

Por motivos totalmente opuestos, tampoco quieren implicar al capital privado en todo lo que tenga que ver con la sanidad y educación públicas. Un matiz que es importante ante las previsibles críticas que pueden recibir de Podemos por defender la colaboración entre Estado y empresas, como admiten fuentes del partido. De hecho, varios miembros del equipo más cercano de Errejón provienen de estos sectores, y siempre se han mostrado muy beligerantes con los recortes que se han producido en los mismos durante los últimos años. Algunos de ellos son los médicos Mónica García y Javier Padilla, que están entre los 10 primeros puestos de la lista al Congreso por Madrid, y el coordinador del programa, el bioquímico y trabajador en excedencia del CNIO Héctor Tejero. Pero, aún así, han querido hacer ese matiz para que no disipar las posibles dudas.

Cambiar el modelo productivo

La apuesta de implicar a las empresas tiene el objetivo principal de modificar las actividades económicas que mueven el país en la actualidad. "España tiene que dejar de ser un país dependiente de los vaivenes del sector financiero, del turismo o de la construcción, es decir, de trabajos sin valor añadido", ha explicado Errejón, que ha señalado que la única manera de poder llevar a cabo ese modelo productivo es el impulso al "empleo verde". Un tipo de desempeño que según él "tiene mucho retorno", y que solo será posible "junto a las empresas", como ha admitido el propio líder de Más País.

"No puede ser que Alemania produzca los coches eléctricos y España tenga modelos de turismo. Cuando hablamos de modernización es romper esos desequilibrios económicos", señalan desde el partido. Esto también implica a los sectores estratégicos actuales, como el turismo, al que también afecta el deterioro del clima como consecuencia del calentamiento global. "Nadie quiere hacer turismo de sol y playa a 45 grados, o ver cómo sube el nivel de los océanos", explican desde la formación, que recuerdan que la situación actual "no solo afecta a la minería o a las centrales térmicas".

En Más País también son consientes de que convencer a las empresas no será fácil, a pesar de que haya muchas que quieran dar el salto hacia una economía más verde que combata la crisis climática. Es ahí donde entraría la fuerza del Estado, para que la legislación las ampare si hacen la apuesta por ese 'Green New Deal'. Unas reformas que también tendrían que poner coto a ciertas prácticas, ya que no quieren que se produzcan casos en los que una firma se instala en España y amenace con despidos para solicitar que se respalde su actividad desde la Administración. "No queremos que se secuestre a los trabajadores, ni que cuando dejen de ser rentables se vayan y esa plantilla pase a ser una preocupación del Estado", puntualizan las fuentes consultadas.

Investigación y transporte, los otros ejes

Además de contar con las empresas energéticas y tecnológicas para poder llevar a cabo sus planes con las renovables, los otros campos estratégicos para la colaboración público-privada que proponen son los de investigación y transporte. El primero es especialmente importante, debido a que en el partido consideran que existe un déficit de la misma en el sector privado, al estar esta centrada en las instituciones públicas. La fórmula que propondrán consistirá en ampliar la financiación pública, destinando a la ciencia un porcentaje mucho mayor del PIB que el actual. Dando este ejemplo consideran que se podrá animar a las firmas a hacer investigación "que beneficie a ambas partes". Además, esto serviría para dar una salida laboral a los científicos, ya que los límites del sector público evitan que el país pueda absorber a todos los investigadores.

El transporte será el otro gran eje vertebrador del plan 'verde' de Errejón. En el centro estará el papel del tren, al que se quiere beneficiar frente al avión. La contaminación de un desplazamiento aéreo es hasta 20 veces superior a la otro en ferrocarril, defienden desde Más País, por lo que quieren poner coto a esos vuelos peninsulares. Una apuesta que es todo un aviso al actual modelo de la aviación comercial, a la que consideran totalmente "subvencionada". Lo que buscarán es que no se realicen viajes peninsulares en avión que tengan alternativa en tren y convencer a las empresas de que no se desplacen por aire por motivos de trabajo. Entre las medidas en las que se inspiran para llevar esto a cabo está la tasa ideada en Alemania para los vuelos baratos.

Con todas estas propuestas, Errejón ofrece una visión económica que se aleja por completo de la de Unidas Podemos, que no contempla ese 'partnership' con el capital privado. Una disensión que supone no rechazar de plano la actividad del Ibex 35, al que Pablo Iglesias ha señalado como responsable de que su partido y el PSOE no hayan logrado un acuerdo para gobernar en coalición. Aunque en Más País apuntan que todo el debate sobre su propuesta económica estará centrada en su idea de que la semana laboral pase a ser de cuatro días.

