Sánchez centra su campaña en las ideas de izquierdas tras 'tropezar' con Cataluña

Defender la ideología y la apuesta de izquierdas del PSOE va a ocupar el centro de la campaña para el 10-N de Pedro Sánchez. Los últimos acontecimientos, con la exitosa exhumación de los restos de Franco como el principal, han mostrado la nueva estrategia del presidente en funciones. Una apuesta por los bloques ideológicos que responde al gran rédito que Sánchez le sacó en la anterior campaña de las generales del 28 de abril, al agitar el miedo a Vox y erigirse como la única opción posible para impedir que fueran claves en un hipotético Ejecutivo. Y que supone romper con el plan anterior de centrar el debate en lo identitario para consolidarse en medio de la cuestión catalana. Algo que fue dinamitado tras la difícil situación que se produjo en Cataluña tras la sentencia del procés.

Que Sánchez lleve toda la semana respaldando abiertamente las políticas de memoria histórica no es una casualidad. El líder socialista ha lanzado diversos guiños en este sentido, algunos de los cuales ha ido confirmando con el paso de los días. Uno de ellos es el futuro plan para afrontar la exhumación de fosas comunes repletas de víctimas por la dictadura franquista, el cual ha avanzado que formará parte de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Los represaliados fueron precisamente los protagonistas de la declaración institucional tras el traslado de los restos del dictador a Mingorrubio, al asegurar que había que acabar con esa "infamia" que afectaba a presos políticos. En ese reconocimiento se encuadra la visita posterior a la tumba de las 13 Rosas, el grupo de jóvenes fusiladas por el franquismo que pertenecían a las Juventudes Socialistas Unificadas. Un gesto que fue difundido por el PSOE y no por el Gobierno, y que muestra la alineación de Moncloa y Ferraz por mostrar a Sánchez como alguien comprometido con la memoria.

Este discurso fue muy celebrado en el Gabinete del presidente, como ha podido constatar La Información. Fue, de hecho, el inicio de la verbalización de esa defensa de los valores de izquierda frente a los de la derecha, en un momento en el que Vox está en auge. Y que consuma el fin de la estrategia identitaria con la que Moncloa buscó contrarrestar al soberanismo catalán y a partidos como Ciudadanos. Los numerosos disturbios que se alargaron durante casi una semana tras la sentencia del procés y el rechazo en varios sectores de la izquierda a la decisión del Supremo son algunas de las causas por las que los socialistas han rescatado esta defensa de los ideales para su campaña.

El otro motivo para abandonar esta vía de dureza con el soberanismo y de defensa del Estado es la delicada situación que vive Ciudadanos. Todas las encuestas auguran una debacle de los de Albert Rivera, que incluso pueden verse superados por Vox, cayendo así hasta el quinto lugar por importancia en el Congreso. Sánchez quiso desgastar especialmente a Cs para así intentar recuperar al electorado que le abandonó por Rivera. Algo parecido a lo que quiso hacer con Podemos el pasado 28-A, como señalan fuentes del partido morado consultadas por La Información.

Las consecuencias del regreso a lo ideológico son vistas de distinta manera en sus rivales por el espectro de la izquierda. Fuentes de Podemos ven en esto una estrategia "cómoda" y "popular" que no supone un desgaste o enfrentarse a diversos sectores económicos. Según explican, Sánchez apuesta por cuestiones como la memoria "pero no hace políticas reales de izquierdas, como intervenir el mercado eléctrico para bajar el precio de la luz o poner fin a la subida de los alquileres". Y vinculan directamente este giro al "mal resultado que le ha dado Cataluña", debido a los "disturbios" y llegar hasta el punto "de ir a Barcelona y no avisar a nadie por miedo a las protestas".

Desde Más País, partido que será uno de los socios potenciales del PSOE, las fuentes consultadas tienen claro que este 'regreso' de Sánchez al debate ideológico es la única manera de conformar "otra mayoría de izquierdas". Aunque apuntan a que los resultados estarán "mucho más ajustados" en esta ocasión, debido a la "resurrección" del PP, que compensa el esperado hundimiento de Ciudadanos. El fantasma de las terceras elecciones por ahora no ha aparecido. Pero es "preferible a un gobierno de PP y Vox", señalan las mismas fuentes.