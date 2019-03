El PSOE acelera a un mes del 28-A y logra su mejor dato tras los 'viernes sociales'

El PSOE pisa el acelerador cuando solo queda un mes para el 28 de abril. Pedro Sánchez ganaría las elecciones generales con el 28,7% de los votos y 116-126 diputados, según la encuesta de marzo elaborada por Metroscopia para Henneo / La Información. Es el mejor registro de los socialistas desde los comicios de 2016 (22,7% y 85 escaños), lo que confirma que el sanchismo sacaría rédito a sus 'viernes sociales' y a la batería de reales decretos-ley que están aprobando en el Consejo de Ministros en sucesivas semanas. El partido del Gobierno no pagaría el fracaso de los Presupuestos ni la negociación fallida por Cataluña y, además, lograría en este momento la mayor ventaja respecto a su inmediato perseguidor, el Partido Popular.

El segundo partido más votado volvería a ser, por tercer mes consecutivo, el PP. Lograría el 19% de los sufragios, lo que en escaños sería entre 72 y 78. La formación de Pablo Casado se asentaría cómodamente en esta posición, muy lejos del 33% y de los 137 parlamentarios de 2016 y a pesar de que pierde un punto y medio sobre el sondeo del mes de febrero.

Ciudadanos, por su parte, no estaría muy lejos del PP: recuperaría nueve décimas tras la polémica con las primarias en Castilla y León y se asentaría en el 16,3% de los votos y 53-62 diputados. La formación naranja se distanciaría así de Unidas Podemos, que mejoraría dos décimas tras la vuelta al ruedo político de Pablo Iglesias. Lograrían el 14% de los sufragios y 35-41 escaños. En quinto lugar irrumpiría Vox, logrando el 11,7% de los votos, un punto menos que hace un mes y tras la propuesta para promover el derecho a portar armas. En escaños la formación de Santiago Abascal entraría en el Congreso con una abanido de entre 30 y 37 representantes.

El resto de partidos representados en el Congreso tras el 28 de abril serían ERC, que se dispararía a 14 diputados; Junts per Catalunya y el PNV, con 6; EH Bildu, con entre 2 y 4 representantes; y Coalición Canaria, con un escaño.

Un detalle importante de este sondeo se encuentra en los españoles que dudan todavía a quién votarán. Y es que a falta de un mes de las elecciones uno de cada cinco votantes que sí acudieron a las urnas en 2016 aún no ha decidido si irá al colegio electoral y qué papeleta depositará. Este hecho demuestra que los españoles eligen cada vez más tarde su voto, algunos en las horas anteriores a votar o en la jornada de reflexión.

Por tercer sondeo consecutivo, además, se volvería a producir lo que nunca se ha visto en España: cinco formaciones políticas superarían por primera vez el 10% de los votos. Además, solo una de ellas -el PSOE- superaría el 20% de los sufragios y los 80 diputados. El pentapartidismo, por tanto, parece haber llegado al Congreso de los Diputados para quedarse.

Los datos del sondeo de marzo de Metroscopia para Henneo / La Información arrojan dos combinaciones posibles para conformar la mayoría absoluta situada en 176 escaños y poder investir a un presidente: un acuerdo PSOE-Cs (vetado de antemano por Albert Rivera), que sumaría 178 diputados; y una reedición de la coalición que consiguió aprobar la moción de censura: PSOE, UP, ERC y CC (sin JxC) sumaría entre 190 y 192 parlamentarios. Entre bloques ideológicos, el centro-izquierda (PSOE y UP) sumaría el 42,7% de los votos; y el centro-derecha (PP, Cs y Vox) el 46,5% de los apoyos, a pesar de que un tripartito como el de Andalucía no alcanzaría la mayoría necesaria.

Intención directa y fugas de votos

En intención directa de voto (respuesta directa de los entrevistados), el PSOE sería el primer partido con el 20,9%, ocho décimas más que hace un mes. En el segundo puesto se situaría Unidas Podemos, con el 10,1%; seguido de Cs, con el 9,6%; el PP, con el 8,9%; y Vox, con el 8,1%.

En cuanto a las fugas de votos entre partidos, el mayor trasvase en este momento es el que se está produciendo desde Unidas Podemos al PSOE: un 22% de los votantes de Iglesias en las últimas elecciones apostaría ahora por Sánchez. Vox, por su parte, robaría uno de cada cinco votantes (un 20%) al PP, mientras que un 15% de los antiguos votantes de Cs se irían con Santiago Abascal ahora. El PSOE sigue recibiendo un 9% de los apoyos de Cs, una formación que gana el 14% de los sufragios de los populares. Estos datos demuestran que se sigue produciendo un sustancial grado de fluidez y porosidad entre los electorados. Además, se registra una especial volatilidad y trasvase de votos entre los partidos de centro-derecha: PP, Cs y Vox.

Otra de las claves que arroja esta encuesta es la baja movilización, que sería del 67%, casi tres puntos inferior a la de las elecciones de 2016, cuando votó el 69,8% de los españoles. El dato, sin embargo, no resulta significativo ya que cabe pensar que en el periodo preelectoral que está en marcha se reactive la predisposición a acudir a las urnas.