Aguirre aprieta al PP: rechaza votar no en la moción de censura contra Sánchez.

No todos los políticos en la órbita del Partido Popular opinan lo mismo sobre la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha rechazado este viernes que el PP vote 'no' en el debate porque, según ha explicado, "no hay gobierno más censurable en todo el mundo que el de" Pedro Sánchez. En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Aguirre ha asegurado que, por "número de muertos, por las mentiras y por decir que jamás pactaría con Podemos", el Ejecutivo que lidera Sánchez merece ser censurado.

"Censura. Por supuesto, absoluta y totalmente", ha enfatizado, justificándose además en que, además, el reglamento del Congreso permite reprobar a los ministros pero no al presidente del Gobierno. La moción de censura es, a su juicio, la única fórmula posible para mostrar el rechazo hacia Sánchez, incluso aunque estas estén pensadas para ser "positivas".

Así, y pese a señalar que "tendría que acudir al debate entre los diputados del grupo" parlamentario popular para saber cuál sería el sentido del voto, Aguirre ha sostenido que "la mayoría inmensa mayoría de los españoles" no entendería que el PP votase que no y que Sánchez saliese "reforzado" de la "falsa moción de censura" que le aupó al poder.

"Con perdón, que le aprecio y le quiero mucho, pero como hiciéramos caso a Aznar y votásemos que no, la inmensa mayoría de los españoles pensaría que no tenemos nada que censurar a Sánchez", ha sostenido.

Así, y ahondando en sus críticas al propio Sánchez, Aguirre ha dejado claro que el centro-derecha debe unirse para evitar que el jefe del Ejecutivo "siga gobernando durante 20 años". A su juicio, Pablo Casado tiene la misión de unir a Cs y Vox bajo las siglas del PP, al menos en "las circunscripciones pequeñas". "Pablo recibió el PP partido en tres como consecuencia de que Rajoy dijo que los liberales y los conservadores se fueran al partido liberal y al conservador. Le hicieron caso y se han montado Ciudadanos y Vox. Y Pablo lo que tiene que tratar de unificarlos", ha insistido.

Así, y para conseguir de nuevo la unidad de este espacio, Aguirre se ha abierto incluso a ejercer de mediadora entre el propio Casado y el presidente de Vox, Santiago Abascal. "No lo había pensado, como estoy fuera de primera línea... pero me parece una idea muy buena", ha respondido, tras ser preguntada por esta posibilidad.

En esta línea, y tras explicar que habla habitualmente con Abascal, Aguirre ha asegurado que le telefoneará "esta tarde" con el objetivo de lograr la reunificación. "Esto no caerá en saco roto", ha anticipado.