Las estadísticas de la Covid remiten en las CCAA pero todavía con datos altos

Las estadísticas de la evolución de la pandemia de coronavirus evidencian un retroceso, aunque ligero y todavía insuficiente porque muchas Comunidades Autónomas registran datos muy altos. Todas la mayoría CCAA que han notificado datos este sábado, entre ellas Andalucía, País Vasco o Asturias, con cifras preocupantes en las últimas semanas, han registrado una caída en el número de nuevos contagios.

Andalucía ha sumado 3.424 positivos, 249 menos que los 3.673 contabilizados la víspera y 771 menos que los registrados el sábado pasado. En esta jornada Granada lidera el aumento de contagios, con 678, después de que Sevilla, que suma 669, haya sido durante nueve días la provincia con más casos. Además, la región ha notificado 50 muertes por coronavirus en 24 horas, cinco menos que las registradas el viernes, según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

La mejoría también se ha trasladado a los hospitales andaluces que suman su cuarta jornada consecutiva con menor presión asistencial por el coronavirus al registrar 91 ingresados menos en 24 horas hasta una cifra total de 2.947, de los que 512 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), siete menos que la víspera y 16 menos que el miércoles cuando se registró la cifra más alta de la pandemia.

Asturias, por su parte, es otra de las comunidades que más preocupan en esta segunda ola. Su presidente, Adrián Barbón, ha constatado un "ligero descenso" en el número de positivos de coronavirus detectados esta última semana y ha apelado a la responsabilidad individual y el cumplimiento de las medidas para contribuir a este descenso. En un video publicado en su perfil de Facebook, el presidente ha explicado que la semana del 7 al 13 de noviembre la media de casos nuevos diarios se situaba en 484, con una tasa de positividad del 8,8% y una media de 5.400 pruebas. En la semana del 14 al 20, ha explicado, ha bajado la media a 414 contagios diarios, con una positividad del 7,1% y 5.700 pruebas diarias de media.

A la luz de estos datos, Barbón ha subrayado que, si bien "sigue habiendo un nivel alto de positivos", se aprecia un "ligero descenso" que evidencia que las "medidas durísimas" eran necesarias para controlar la expansión del virus. El presidente ha explicado que habrá que esperar a ver los datos de las semanas que vienen para observar si la evolución decreciente "se consolida". De confirmarse, ha razonado, irán descendiendo los positivos, y semanas después los ingresos en planta y UCI. "Quedan semanas durísimas por delante", ha asegurado.

En el caso de Euskadi preocupa la tasa de positividad, que sigue por encima del 5%, aunque logra reducir ligeramente los contagios. País Vasco ha detectado en el último día 867 nuevos positivos en coronavirus, lo que supone 68 menos que en el día anterior, y una tasa de positividad del 6,6%, frente al 6,4% del día anterior. Asimismo, se han producido 48 nuevos ingresos en los hospitales vascos, 14 menos que durante la jornada previa, pero se ha elevado los ingresados en UCIs hasta los 139.

Navarra suma la cifra más baja de positivos en su segunda ola

Navarra detectó ayer 134 nuevos casos positivos de infección por covid-19, la cifra más baja de esta segunda ola, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), que ha notificado además cinco fallecimientos. De esta manera la cifra total de muertes desde el inicio de la pandemia es de 829 y la de positivos llega a los 38.451.

Además ayer se produjeron en la comunidad 7 nuevos ingresos por Covid, ninguno en la UCI. Así a día de hoy hay ingresadas por Covid en Navarra 261 personas (25 menos que ayer), 49 en UCI (1 menos), 35 en hospitalización domiciliaria (3 menos) y 177 en planta.

La tendencia a la baja también se registra en Castilla y León, con 1.112 positivos, 291 menos que ayer, y 28 decesos, de los cuales 26 son en hospitales y dos en residencias.Los brotes son este sábado 573, dieciséis menos que ayer, con 4.885 casos activos vinculados, 170 menos que este viernes.

En Cataluña los nuevos contagios son 1.937 y 44 fallecidos, mientras logra rebajar el riesgo de rebrote hasta hasta 331 y la velocidad de reproducción se mantiene en 0.76. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.060, lo que supone un descenso de 134 respecto al último recuento. Un total de 527 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) -de centros públicos y privados-, 12 menos que en el balance anterior.

Cantabria y La Rioja no reducen los contagios

Sin embargo, no todas las cifras son positivas después de que La Rioja y Cantabria no mejoran sus estadísticas. Pese a que La Rioja no suma ningún fallecido este sábado, preocupa la presión hospitalaria, casi del 84% frente al 74% del día anterior, según los datos este sábado por el Gobierno regional. En la UCI del Hospital San Pedro -hospital de referencia en La Rioja- hay ingresadas este sábado 37 personas con covid-19 (68,5% de las 54 camas operativas en esta unidad), frente al 63% de la última jornada. En planta, hay 78 personas ingresadas con covid-19, frente a las 91 de ayer, viernes, en este centro hospitalario, donde la ocupación total este sábado es del 74,5%, frente al 80% de ayer. El Hospital de Calahorra tiene una ocupación del 45%, del que un 14% son camas covid (11) y el resto de otras patologías.

Además, la región suma este sábado 1.316 casos activos, 23 más. Pese a las cifras diarias, la evolución de la pandemia a más largo plazo sí da cifras más esperanzadoras. La incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa este sábado en La Rioja en 609,85 casos por 100.000 habitantes, frente a los 654,36 de la pasada jornada y la positividad a 7 días se fija en el 11,62 %, frente al 12,67 % de las últimas 24 horas.

Por su parte, en Cantabria, los nuevos casos de coronavirus han aumentado ligeramente a 168, siete más que los 161 positivos detectados 24 horas antes, pero han bajado los hospitalizados que ahora son 179, frente a 186 de la jornada anterior, con dos ingresados más en UCI y dos personas más han fallecido. En la región hay ahora 4.178 personas con coronavirus, de las que 179 están en hospitales (121 en Valdecilla, 34 en Sierrallana, 17 en Laredo y 7 en Tres Mares) y 3.999 en cuarentena domiciliaria. De los hospitalizados, 38 personas están ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos.