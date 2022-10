Feijóo estrecha su relación con el Ibex y se desmarca del debate 'ricos y pobres'. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arrancado el curso político en septiembre intensificado sus encuentros con el sector empresarial, con una agenda que marca distancias con la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez contra los "poderosos" y los "ricos", ya que, según los 'populares', un país no debe perseguir "la riqueza" sino que su objetivo tiene que ser acabar con la pobreza. La gira por España que emprendió con su llegada a la Presidencia del PP a primeros de abril está plagada de encuentros con empresarios, a los que presenta la alternativa económica del PP. Este lunes lo hará de nuevo en Cáceres (Extremadura), donde participará en el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar que inaugurará el Rey y que reunirá a cerca de 500 empresarios familiares procedentes de toda España.

Feijóo considera que no se puede "criminalizar" a las empresas porque una compañía no son solos sus propietarios sino toda su plantilla, un mensaje que ha repetido en sus últimos discursos públicos coincidiendo con el anuncio del Ejecutivo de un nuevo impuesto destinado a gravar las grandes fortunas. "No conozco a ningún país que persiga la riqueza porque lo que hay que perseguir es la eliminación de la pobreza", dijo hace una semana en la tercera edición de TALEÑT. Estos días ha elevado sus críticas al Gobierno, una vez que se ha concretado ese tributo a las grandes fortunas anunciado por la ministra de Hacienda que gravará la riqueza neta superior a los tres millones de euros.

Desde 'Génova' han arremetido contra ese impuesto a los "ricos" que, según fuentes de la formación, "copia" una propuesta de Podemos. A su entender, Sánchez sigue con su "ajuste de cuentas al Ibex y los empresarios", dentro de su cruzada contra "los poderosos". "El PP lo que quiere es acabar con los pobres y bajar el IRPF a las rentas medidas y bajas para que tengan más dinero para la cesta de la compra", han declarado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido, que subrayan que este "populismo fiscal" de Sánchez siguiendo la línea de Pablo Iglesias les deja libre el "centro político".

Feijóo ha advertido públicamente de los perjuicios que supone "mandar un mensaje contra las rentas y la inversión", sobre todo cuando países vecinos como Portugal, cuyo primer ministro, también socialista, demuestran que se puede hacer una política fiscal "más atractiva" y enfocada hacia el crecimiento de la economía. A su entender, se trata de buscar que las empresas ayuden pero no "demonizarlas" o "estigmatizarlas".

Se rodea de empresarios en todas las CCAA

En su gira por distintas comunidades autónomas estos meses siempre se ha rodeado de empresarios de la zona, a los que explica su alternativa económica y sus medidas concretas para ayudar a familias y pymes contra la inflación, como la deflactación de la tarifa del IPPF o la bajada del IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. En mayo se estrenó como jefe de la oposición ante el empresariado catalán en el Círculo de Economía, donde se reivindicó como "el garante de la estabilidad que necesita España". Ese mes también fueron numerosos sus encuentros con empresarios andaluces en el marco de la campaña autonómica del PP de Juanma Moreno.

En junio viajó de nuevo a Cataluña para verse con la patronal Foment del Treball y a finales de ese mes también mantuvo un almuerzo en el Círculo de Empresarios Vascos. En julio se entrevistó, entre otros, con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). En septiembre, Feijóo ha intensificado esos contactos empresariales. El día 5 arrancó el curso político con un desayuno informativo en Europa Press, con una amplia presencia de empresarios ya que asistieron representantes de Repsol, Naturgy, Endesa, Acciona, Iberdrola, Cepsa, Banco Santander, KPMG, Sacyr o Corte Inglés, entre otros.

A primeros de mes participó también en la segunda edición del Foro Avanza Empresa Familiar de la región de Murcia; en Ávila visitó hace dos semanas una empresa de equipamientos exteriores; y en Baleares pronunció este pasado martes una conferencia organizada por el Cercle d'Economia de Mallorca. El miércoles participó en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España con una importante presencia de empresas americanas. Y el lunes 3 de octubre asistirá en Cáceres el XXV Congreso Nacional de la Empresa Familiar organizado por el Instituto de la Empresa Familiar que reunirá a cerca de 500 empresarios familiares procedentes de toda España.