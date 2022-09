Montero rechaza deflactar y amplía el beneficio fiscal a las rentas de 21.000€

Después de días de rumores sobre el futuro plan fiscal que preparaba el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido para zanjar desde la sede de su ministerio el aluvión de rumores acerca de lo que se iba a aprobar. Así, Montero ha asegurado que habrá un incremento de la reducción por rendimientos de trabajo (que está hoy en 18.000 euros). "Vamos a ampliar el beneficio fiscal de las rentas bajas y medias de hasta 21.000 euros, que representa la mitad de los contribuyentes".

Desde un primer momento, la ministra ha querido recalcar que el Ejecutivo no ha deflactado el IRPF con este anuncio. "Nosotros no vamos a hacer una deflactación del IRPF, el IRPF es una escalera, si uno reduce el tamaño del primer peldaño, el conjunto de la escalera también queda reducido. La deflactación del IRPF está contraindicada porque es una bajada generalizada. Nosotros hemos aplicado una ampliación de una reducción que ya existía, y que ahora ampliamos a los 21.000 euros. No hemos tocado ni tramos ni tipos sino que hemos ampliado el beneficio fiscal de las rentas bajas y medias". Por otro lado, ha asegurado que "hay dos modelos fiscales en este país. Los que apuestan por las elites y, por otro, los que están pensados para la mayoría social del país".

Además, la ministra ha anunciado que, dentro de los próximos PGE, se incluirá el aumento del IRPF a las rentas de capital que estén por encima de los 200.000 euros, con la subida de hasta un punto porcentual, del 26 al 27%. Montero ha afirmado, por otro lado, la creación de un nuevo impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. "Se articulará como un tributo temporal que será durante los años 2023 y 2024 y afectará a todos aquellos que tienen más de tres millones de euros. Supondrá una recaudación de 1.500 millones y afectará a 23.000 contribuyentes. Es de sentido común que aporte el que más capacidad tiene". Los tramos del gravámen se dividirán en tres: entre 3 y 5 millones se gravará un 1,7%, entre 5 y 10 millones un 2,1% y más de 10 millones un 3,5%.

El nuevo impuesto de Solidaridad se podrá deducir con el impuesto del Patrimonio. Por lo tanto, y según fuentes de Hacienda, pueden darse tres escenarios. "Que paguen este impuesto aquellos contribuyentes cuya comunidad ha eliminado el impuesto de Patrimonio, que paguen el impuesto de Patrimonio solo aquellos territorios donde este sigue porque sirve como deducción con el nuevo tributo o, por último, que se paguen los dos impuestos".

La titular de Hacienda ha asegurado también que "se contempla la aprobación de la tasa Rosa (un IVA superreducido a los productos de higiene femenino). "Con la aprobación de la ley Sí es Sí ya se contemplaba la medida, que irá incluida en los Presupuestos".

A la rueda de prensa ha asistido tanto el número 2 de la ministra Montero como el hombre fuerte en economía de Unidas Podemos, Nacho Álvarez. Mostrando, así, unión desde la coalición.

El retraso del pacto se ha debido, según ha explicado esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz, a un desacuerdo en las cuatro líneas rojas que proponía Unidas Podemos en materia de ingresos públicos, y que estos han mantenido hasta el último momento. "Aumentar el gravamen a las rentas de más de 200.000 euros a cambio de bajárselo a las rentas más bajas y autónomos. También, la creación de un impuesto a las grandes fortunas y la necesaria armonización fiscal entre CCAA. Elevar el Impuesto de Sociedades para aumentar la recaudación y reducir el IVA a la higiene femenina y los alimentos para personas celíacas (calculan que lo sufren un millón de familias).