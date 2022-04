Feijóo ofreció a Sánchez usar el 7% de los fondos para reducir la presión fiscal

Tres horas de reunión. Eso fue lo que duró la primera cumbre entre el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante ese tiempo, surgió un optimismo precipitado de que, quizá, podrían estar alcanzando acuerdos. Sin embargo, esa esperanza se fue diluyendo. En medio de la negociación, el equipo de Feijóo ya filtró su enfado por no haber recibido la propuesta del presidente hasta el momento en el que se sentaron. Algo de lo que más tarde se quejó el propio político gallego, "hubiese sido mucho más operativo si hubiésemos tenido un orden del día o un papel. Un mínimo de documentación para poder preparar la reunión". Ni siquiera la duración se pudo apreciar como algo positivo, al final no fue más que el mismo tiempo que empleó el presidente para despachar al exlíder de la oposición Pablo Casado en su primera cita en La Moncloa.

"Fructífero". Esta fue la palabra que usó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para definir lo que había sido este primer encuentro. Una palabra que chocaba con lo que una hora antes había afirmado Feijóo, "la reunión ha sido mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado". Dos interpretaciones muy distintas que escenificaban la lejanía de sus posturas en un momento en el que la opinión pública pide un gran pacto económico debido a la delicada situación que atraviesa el territorio. Así, según el Banco de España, nuestro país crecerá este año un punto menos del pronosticado -el 4,5%-, la inflación se disparará al 7,5%, el déficit estructural estará en el 5% y la deuda pública superará el 112%.

Conforme pasaban los minutos, Feijóo se iba sintiendo más cómodo sobre el estrado, aunque su rostro serio se mantuvo durante toda la comparecencia. "No hemos podido concretar ni una sola medida económica más allá del real decreto aprobado por el Gobierno y que quieren convalidar sin más. Esto es lamentablemente la primera conclusión. Yo esperaba concretar alguna novedad económica para las personas que no pueden llegar a fin de mes con un porcentaje de incremento de precios más alto en los últimos 35 años. Esperaba que a las rentas bajas y medias les pudiésemos aliviar sus cargas fiscales, al menos durante el tiempo que dure la inflación, pero no ha podido ser porque el presidente ni siquiera ha querido iniciar una propuesta alternativa".

Primera comparecencia en La Moncloa como nuevo líder del PP. Europa Press

El líder del PP dedicó gran parte de su intervención a aludir a un fenómeno que había sido casi olvidado por la mayor parte de la sociedad española: la inflación. "España es el país de la Unión Europea con un 40% de inflación más que la media de los socios y ante esto el Gobierno tiene que tomar decisiones inmediatas. Desde 2021, los precios suben; y en 2022, antes de la invasión rusa, la inflación en España era del 7,6%, que ha sido el preludio del 9,8% que hemos tenido en el mes de marzo. Frente a otros países, como Francia o Portugal, que se mueven en torno al 5,1 y 5,5%".

Apenas unos minutos después de exponer la realidad que vive España con la subida de los precios, se detuvo para hacer un breve inciso en criticar la utilidad de los fondos europeos, "no están llegando al tejido productivo, solo va a tener una incidencia en el crecimiento de nuestra economía del 0,3%, ocho veces menos de los previsto (2,5%). Se están ejecutando de forma unilateral por parte del Gobierno, utilizando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos como gestorías o agencias de ejecución". Poco a poco, preparaba el terreno para anunciar su gran plan para combatir este escenario: "Utilizar el 7% de los fondos europeos (4.900 millones de euros) para que se dediquen a un paquete fiscal útil".

Una medida que serviría, según Feijóo, "para financiar deducciones que ya están en vigor u otras que ya les concretaremos". Tras una breve pausa, explicó el propósito de su medida: "Se trata de que los fondos europeos puedan ser gestionados directamente por los ciudadanos y evitar convocatorias administrativas burocráticas para sacar subvenciones en las inversiones. Por qué no dejamos a los ciudadanos, que invierten de acuerdo con los parámetros del reglamento de fondos, que se puedan deducir de forma directa en el impuesto de la renta -y cobrar ya- aquello en lo que han invertido (la declaración de la renta ha comenzado este mes). Podríamos gestionar de forma directa casi 5.000 millones de euros". Es decir, que una persona que ha instalado, por ejemplo, una placa solar en su casa se pueda deducir el coste de esa inversión en la declaración del IRPF.

Feijóo reconoció que este plan -con el que busca cubrir las deducciones fiscales de los ciudadanos- necesitaría previamente el 'sí' de la Unión Europea. "Estamos convencidos de que hay artículos del reglamento, el 3, 4 y 17, que permiten esta forma de ejecución directa". Una idea que al presidente le pareció "susceptible de estudiar", aunque se mantuvo "escéptico" de que se pudiera llevar a cabo. No obstante, fuentes del Gobierno, de momento, han desestimado la propuesta porque aseguran que no concretó la medida y no trajo "ninguna documentación".