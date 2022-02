Feijóo ve "imperdonable" el supuesto espionaje a Díaz Ayuso por parte del PP.

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha repudiado este jueves el caso del supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha lanzado un mensaje sobre los conflictos internos que pueda haber en su formación, que dirige Pablo Casado: "Si hay problemas orgánicos dentro del PP en Madrid, se tienen que resolver de forma inteligente y no provocando un incendio".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, preguntado por el supuesto espionaje a su compañera madrileña desde la propia dirección del partido, Feijóo ha sido tajante y ha advertido que "no" le parece "normal". "No procede contratar a ningún investigador privado para espiar a un compañero y ver contratos que están en el portal de transparencia. Si se ha hecho, me parece inaudito e imperdonable perder el tiempo en esto", ha aseverado. De hecho, ha ido un paso más allá y ha sugerido que quien haya dado la orden del espionaje a una compañera del partido, "si es que se produjo", debería dar "una explicación" y "asumir las responsabilidades" correspondientes.

No le preocupa el contrato

El presidente gallego también ha sido preguntado sobre el contrato sanitario en cuestión del que se habría beneficiado el hermano de la presidenta madrileña a través de una comisión de 280.000 euros y ha remarcado que, por los datos que él conoce, no le preocupa especialmente el fondo de la cuestión, regulada legalmente y que se ajustaría al cumplimiento de las normas.

De hecho, ha insistido reiteradamente en que le parece "inverosímil" e "inaudito" investigar contratos que son públicos y que se pueden ver "en los boletines de transparencia" de la Administración. Si hubiese "cualquier duda o sombra de duda", entiende que sí que habría que poner sobre la mesa alguna explicación, pero ha insistido en que los datos que conoce por el momento no le preocupan. De hecho, ha cuestionado que "cada vez que hay algún movimiento económico" se dude de la "honorabilidad" de los políticos y de quienes, teniendo alguna relación con ellos, mantienen vínculos laborales con el sector público.

Sí le preocupa la situación orgánica

Lo que "sí" preocupa al jefe de filas del PP gallego, ha recalcado, es la situación orgánica que vive su formación. Por ello, ha vuelto a apelar a actuar de forma "tranquila", "sosegada" y con "inteligencia", además de realizar "un análisis objetivo" de los hechos. "Tengo una cierta preocupación por la situación orgánica que está viviendo el PP en Madrid. Llueve sobre mojado y llevamos varios meses ante un asunto que debería estar resuelto por los cauces normales orgánicos del partido y no por informaciones muy sorprendentes", ha zanjado el mandatario gallego.

El presidente realizó estas declaraciones en paralelo con la rueda de prensa de Díaz Ayuso y antes de la intervención del secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien anunció la apertura de un expediente informativo a Ayuso y que la dirección del partido se reserva acciones legales por sus acusaciones "casi delictivas" a Casado.