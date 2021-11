La financiación autonómica caldea la Conferencia de Presidentes de La Palma

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, solicitará en la próxima Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar en la isla de La Palma el próximo mes de enero, un fondo transitorio de compensación de 1.700 millones de euros para las regiones "más perjudicadas" por el actual modelo de financiación autonómica. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, tras participar este viernes en Madrid en la reunión del Comité preparatorio de impulso y seguimiento de la Conferencia de Presidentes en representación del Gobierno andaluz, tras la que ha anunciado que Andalucía exigirá de manera urgente la reforma del sistema de financiación autonómica.

El consejero portavoz ha añadido, no obstante, que, "mientras que se plantea un nuevo sistema de financiación, necesitamos un Fondo de compensación, asunto que hemos pactado ya con la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana".

Bendodo ha subrayado que "Andalucía ha venido a esta reunión con la intención de que se introduzca en el debate final de la Conferencia de Presidentes del próximo enero más cuestiones como la financiación autonómica, que para nosotros es capital", porque la comunidad autónoma "está perdiendo casi 1.000 millones de euros al año por este modelo de financiación, que nos perjudica gravemente". Además de pedir también que se revise el sistema de financiación local, Bendodo ha planteado asimismo en la reunión que el Gobierno central le debe a Andalucía 574 millones de euros del pago del IVA pendiente desde 2017.

Igualmente, ha solicitado una vez más "una cogobernanza real" entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos. "Queremos más transparencia, más información y más coordinación en el reparto de los Fondos de Recuperación", ha dicho al respecto el consejero portavoz de la Junta.

Mayor implicación del Gobierno con la sexta ola

Bendodo ha defendido además que el Gobierno central tiene que "remar en la misma dirección" que las comunidades autónomas en lo que a la gestión de la pandemia de Covid-19 se refiere, ahora que los casos van en aumento, y en esa línea ha reivindicado "una estrategia de Estado para abordar esta sexta ola, y no 17 estrategias distintas".

Así, ha anunciado que Andalucía va a reclamar un fondo Covid para el próximo año dotado con 1.000 millones de euros, ya que "la pandemia no ha acabado y el 40% del gasto Covid es ya estructural", por lo que el Gobierno central "no puede retirar las ayudas Covid a las comunidades autónomas". Respecto a la vacunación, el consejero de la ha solicitado que se establezca una estrategia común y definida para vacunar a los menores de cinco a once años, una vez que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la ha autorizado.

Otro de los asuntos que ha propuesto la Junta es que durante la Conferencia de Presidentes se debe abordar las inversiones en infraestructuras de transportes, ya que los Presupuestos Generales del Estado aprobados "no recogen los grandes proyectos que necesita Andalucía, como dar un impulso decidido a los corredores Central y Mediterráneo, o el AVE a Huelva y Almería".También ha solicitado que el Ministerio del Interior renueve el convenio de la Unidad de Policía Adscrita, "caducado desde 2010, y ponga de su parte para que el Gobierno andaluz pueda reforzar con más efectivos esta Unidad", una solicitud que desde la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior se ha trasladado en varias ocasiones.

Por último, Bendodo ha mostrado la "preocupación" del Gobierno andaluz por la propuesta que ha presentado el Gobierno central a las comunidades sobre el sistema nacional de Protección Civil. En ese sentido, ha pedido "más concreción", ya que, con los cambios introducidos, el Gobierno central sólo se hará cargo de las ayudas de recuperación en situaciones más graves y siempre con carácter complementario, según han explicado desde la Junta en una nota.

La financiación pensará en la España despoblada

La respuesta al consejero de Presidencia andaluz ha llegado desde Oviedo por boca de su homólogo en el Gobierno central, Félix Bolaños. Acompañado del presidente asturiano, Adrián Barbón, Bolaños ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha puesto el reto demográfico como uno de sus ejes". "Intentaremos que la España despoblada tenga financiación suficiente", ha apostillado.

En una rueda de prensa en Oviedo, en la que ha estado acompañado por el presidente de Asturias, Adrián Barbón, Bolaños ha sido preguntado sobre si el Gobierno central atenderá en el nuevo sistema de financiación los principios recogidos en la Declaración de Santiago, el documento suscrito este lunes por los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias.

Al ser cuestionado sobre si el nuevo sistema de financiación autonómica estará listo esta legislatura, teniendo en cuenta la complejidad del proceso, Bolaños no ha querido dar ningún plazo concreto, aunque sí ha remarcado que el Ministerio de Hacienda está trabajando en la elaboración de los principios que tendrá el nuevo modelo, que estarán listos "en las próximas semanas". En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha querido enfriar las cuestiones del modelo de financiación y el Fondo Covid, asegurando que ninguno de los dos puntos no entran en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes.